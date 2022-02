'Ataque dos Cães' e 'Duna' lideram indicações ao Oscar 2022

"Ataque dos Cães" e "Duna" lideram a lista de indicações para a 94ª edição do Oscar anunciada nesta terça-feira (8), apontando os melhores filmes do ano em que os cinemas reabriram.

O faroeste "Ataque dos Cães" tem 12 indicações, incluindo melhor diretora para Jane Campion, a única mulher a ser indicada duas vezes na história do prêmio.

Campion foi indicada há 28 anos por "O Piano".

"Duna", o blockbuster de ficção científica foi indicado em 10 categorias, arrebatando indicações técnicas como fotografia, som e efeitos visuais.

"Belfast", escrito e dirigido por Kenneth Branagh empatou com "Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg, com sete indicações cada.

Com sua peça semiautobiográfica em preto e branco sobre a violência na Irlanda do Norte na década de 1960, Brannagh é indicado a melhor diretor e melhor roteiro original, enquanto Judi Dench e Ciarán Hinds concorrem a melhor atriz e melhor ator coadjuvante, respectivamente.

A decisão de refilmar "West Side Story" ("Amor, Sublime Amor"), um dos musicais mais premiados da história do Oscar, foi criticada por muitos, mas os eleitores da Academia o recompensaram com 7 indicações, incluindo a de melhor diretor e melhor filme.

Como alguns especialistas anteciparam, a jovem Ariana DeBose ganhou sua indicação para melhor atriz coadjuvante com sua atuação como a corajosa "Anita" nesta nova versão de Spielberg.

Ryusuke Hamaguchi, do drama japonês "Drive My Car", e Paul Thomas Anderson, de "Licorice Pizza", uma carta de amor a Los Angeles, também concorrem a melhor direção, com ambas as produções concorrendo também a melhor filme.

Na categoria principal da cerimônia, com 10 candidatos, estão também a sátira às mudanças climáticas "Não olhe para cima", "O Beco do Pesadelo", do mexicano Guillermo del Toro, "No Ritmo do Coração", dirigido por Sian Heder, e "King Richard: Criando Campeãs", que segue a ascensão das superestrelas do tênis Serena e Venus Williams.

As previsões de quem antecipou a possibilidade de os novos lançamentos das franquias de James Bond, "Sem tempo para morrer" e "Homem-Aranha: Sem volta para casa" ganharem uma indicação para melhor filme não se concretizaram.

Essas produções de grande sucesso foram responsáveis por atrair algumas multidões aos cinemas no ano passado, quando os cinemas reabriram após meses de duras restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Conforme planejado, Will Smith concorrerá ao prêmio de melhor ator por "King Richard: Criando Campeãs", no qual interpreta o pai das tenistas Serena e Venus Williams.

O título de melhor ator será disputado pelo espanhol Javier Bardem em "Apresentando os Ricardos", Benedict Cumberbatch, em "Ataque dos Cães", o jovem ator Andrew Garfield por "Tick, Tick... Boom!" e o vencedor do Oscar Denzel Washington por "A Tragédia de Macbeth".

À melhor atriz concorrem Olivia Colman, por sua interpretação de uma mãe problemática em "A Filha Perdida", a espanhola Penélope Cruz, por "Madres Paralelas", Nicole Kidman, que interpretou a lenda da TV Lucille Ball em "Apresentando os Ricardos", Jessica Chastain, por "Os Olhos de Tammy Faye" e Kirsten Spencer por seu papel como a princesa Diana em "Spencer".

O Oscar será entregue em 27 de março em Hollywood.

