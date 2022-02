"Paulinha, me diz o que eu faço": fãs de Paulinha Abelha relembram canção do Calcinha Preta

"Paulinha, me diz o que eu faço". O refão da música interpretada pelo vocalista do Calcinha Preta, Daniel Diau, da versão não autorizada de 'Without You', de Mariah Carey, eternizou Paulinha Abelha. Em 2008, durante exibição do grupo em Recife, no Pernambuco, os dois protagonizaram um dos momentos mais emblemáticos do Calcinha Preta e, após a morte de Paulinha nesta quarta-feira, 23, fãs da banda relebraram a cena.

"Uma canção criada por um fã que tornou-se uma das mais conhecidas da banda Calcinha Preta. Paulinha, me diz o que eu faço? Por que nos deixou?", escreveu uma seguidora por meio do Twitter. "Hit Atemporal", comentou outro.

Na ocasião, Paulinha não emprestou sua voz à canção. Nela, apenas Daniel cantava enquanto ela desfilava pelo palco de vestido em tons dourado e cabelo esvoaçante, enquanto era ovacionada pelo público presente. Quando a canção se encerra, ela - emocionada - agradece aos fãs da banda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra música bastante relembrada pelos internautas foi "Baby Doll", outro sucesso na voz da cantora. "Paulinha marcou toda criança nordestina", afirmou uma internauta.

Outro usuário publicou um vídeo autoral que fez durante uma apresentação do Calcinha Preta onde Paulinha estava cantando no palco. "Pensar que há duas semanas essa era a minha visão. Não tô acreditando. Vai com Deus, Paulinha", lamentou.

A cantora esteve no Calcinha Preta por quase 20 anos. "Sonho Lindo", "Você Não Vale Nada", "Louca Por Ti", "Ainda Te Amo" e "Furunfa" estão entre os maiores sucessos cantados por Paulinha.