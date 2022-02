Supermercados em Kiev já enfrentam corrida por alimentos após invasão da Rússia

Horas após a invasão russa, os supermercados de Kiev, capital da Ucrânia, já enfrentam corrida por alimentos. A reportagem do Estadão/Broadcast encontrou prateleiras vazias nesta quinta-feira em um estabelecimento nas proximidades da Praça da Independência, área central da cidade, e filas nos caixas. O temor é de desabastecimento.

Os funcionários do supermercado estavam apreensivos e os clientes, apressados. A recomendação do governo local é permanecer em casa ou em ambientes seguros o máximo possível e, ao som dos alarmes de emergência, dirigir-se a bunkers instalados em estações de metrôs.

O alarme soou no final da madrugada desta quinta-feira após a Rússia invadir a Ucrânia. Bombardeios foram registrados até mesmo em Kiev, que está a 700 quilômetros da fronteira.

Apesar da recomendação do governo, a população, com medo da guerra, tem fugido de Kiev pelas estradas e ferrovias. Congestionamentos são registrados em todas as saídas da capital.

Relações diplomáticas

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, reforçou nesta quinta que o país cortou relações diplomáticas com a Rússia. No Twitter, Kuleba pediu a "todos os parceiros que façam o mesmo". "Com esse passo concreto, você demonstrará que apoia a Ucrânia e rejeita categoricamente o ato de agressão mais flagrante na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", disse. Mais cedo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também havia informado que o país rompeu as relações diplomáticas com a Rússia.

