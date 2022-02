10 músicas para o fim de semana; de Ivete Sangalo a Duda Beat

Em clima de Carnaval, novas faixas foram lançadas neste fim de semana. Tem reggae com Ivete Sangalo e Iza, nova era de Claudia Leitte, música de Duda Beat e produção de Oludum. Confira a seleção completa do Vida&Arte:

1. Ivete Sangalo e Iza - Salve Baby

As juradas do The Voice Brasil se uniram para lançar o reggae "Salve Baby". A música faz parte do quinto e último episódio de “Onda Boa”, lançado na plataforma de streaming HBO Max, e também resultou em um clipe.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

2. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Love's Train



Bruno Mars e Anderson .Paak dão continuidade aos trabalhos de seu duo Silk Sonic. A nova faixa é "Love's Train", um cover do grupo Con Funk Shun.

Clique aqui para ouvir no YouTube

3. Claudia Leitte - De Passagem

Dando início a uma nova era de sua carreira, Claudia Leitte lançou a faixa "De Passagem". A canção faz parte do novo álbum da cantora, que deve ser lançado no segundo semestre de 2022.

Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Duda Beat - Dar Uma Deitchada



Enquanto todos querem curtir, Duda Beat parece estar querendo apenas descansar. Na nova faixa "Dar Uma Deitchada", a cantora brinca com a vibe de animação e exaustão.

Clique aqui para ouvir no YouTube

5. Ozuna - Deprimida

Ozuna lançou seu primeiro single e vídeo do ano, intitulado “Deprimida”. O reggaeton faz parte do novo álbum do artista, o "Ozutochi", que será lançado nos próximos meses.

Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Bruno Morais - Onironauta



O cantor e compositor Bruno Morais lança “Onironauta”, single e clipe de seu terceiro álbum, “Poder Supremo”, que será lançado no dia 17 de março. Bruno ficou conhecido pelo púbico com a canção “Há de ventar”, sucesso da trilha sonora da novela “Verdades Secretas”.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Simone - Haja Terapia



"Haja terapia", single do álbum inédito de Simone, está disponíveis nas plataformas digitais. A música é de autoria do músico, cantor e produtor pernambucano Juliano Holanda.

Clique aqui para ouvir no Spotify

8. Olodum - Siga a Música



Celebrando o Carnaval, Olodum lança "Siga a Música". “O carnaval é a efetivação dos valores que a brasilidade carrega, é momento de união, de alegria, e de resgate cultural. Não é à toa que essa data tem a importância que tem, ela reflete a história do país, suas lutas, e os sentimentos de felicidade e acolhimento que são partes inerentes da nossa identidade”, comenta João Jorge, presidente do grupo.

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. Ina Magdala - Raízes da Corrida



A cantora e compositora Ina Magdala lançou nesta sexta-feira (18) as músicas “Raízes da Corrida” e “Sacrilégio”, que integram seu primeiro EP, intitulado “Chiaroscuro”. As novas canções foram inspiradas por Elis Regina, Cássia Eller, Maria Bethânia e Gilberto Gil.

Clique aqui para ouvir no Spotify

10. Terno Rei - Difícil



A banda paulistana Terno Rei compartilhou o vídeo oficial de “Difícil”, a segunda faixa lançada de seu mais novo álbum. O grupo é formado por Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luis Cardoso. O grupo prepara sua turnê de lançamento do novo trabalho e é atração confirmada em 25 de março na programação do festival Lollapalooza Brasil.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

