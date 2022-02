Temperatura Máxima hoje, 13: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02). Longa começa no fim da manhã, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), na programação da TV Globo, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Terremoto: A Falha De San Andreas".

Ray Gaines é um piloto de helicópteros do Corpo de Bombeiros de Los Angeles e está no meio de um divórcio com sua esposa Emma. Em um dia normal, ele planeja levar a filha, Blake, para a escola, quando é chamado ao trabalho devido um terremoto de magnitude 7,1 na Califórnia. Daniel Riddick fica responsável por levar a menina, enquanto Ray tenta ajudar em meio ao desastre.

No entanto, ao descobrir a gravidade da situação, Ray decide resgatar Emma e passa a percorrer o estado ao lado da ex-esposa para resgatar sua filha.

Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 13



Qual filme: Terremoto: A Falha De San Andreas

Quando: hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), às 12 horas e 30 minutos

Onde: no canal aberto da Globo

