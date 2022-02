"Prefiro me preservar", diz Vladimir Brichta sobre monetização nas redes sociais

No ar em "Quanto Mais Vida, Melhor!", novela das sete da Globo, o ator Vladimir Brichta afirmou que prefere não "pagar o preço" das redes sociais. Sem perfis no Instagram ou Twitter, assim como a esposa Adriana Esteves, o artista refletiu sobre as perdas e ganhos que a opção de se ausentar do mundo digital traz.

"Perco algumas coisas com isso, algumas delas até na questão financeira. Se você tem visibilidade, pode monetizar", reconheceu o ator na entrevista.

"Além disso, é um canal de comunicação e divulgação de trabalhos, principalmente no teatro. Às vezes me pego pensando se não estou perdendo esse caminho, se teria ou não uma rede social, mas aí penso que teria que alimentar com coisas que são valorosas para mim, como minha privacidade. Não quero pagar esse preço. Sou uma figura pop, mas prefiro me preservar", avançou Vladimir.

Outro ganho, na avaliação do ator, é a distância das críticas e julgamentos de "haters", uma constante na internet. "Não encontro muito o lugar da crítica por não estar nas redes sociais. Alguém da família, um amigo, pode falar alguma coisa comigo e eu analisar depois. Mas não me sinto muito julgado. Além disso, estou envelhecendo de um jeito que está bacana. Não me aflige demais, o que me aflige é como estou gastando esse tempo", apontou.

Recentemente, a atriz Alice Braga, de "Cidade de Deus" e "Os Novos Mutantes", criticou a exigência de número de seguidores em testes de elenco. “Começaram a pedir número de seguidores em testes de elenco. Isso é um absurdo e não deveria ser medida para nada. Como vamos empregar atores incríveis que são desconhecidos?”, questionou.





