Netflix, Star Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Mubi, Star Plus e Belas Artes à La Carte

Está buscando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os lançamentos das plataformas de streaming para você maratonar.

O Star+ adicionou a minissérie “Pam & Tommy”, baseada na história real de Pamela Anderson e Tommy Lee. A atriz de “S.O.S Malibu” e o baterista da banda Mötley Crüe se conheceram em uma festa e, pouco tempo depois, estavam casados.

Em um determinado momento, um eletricista fez uma reforma na mansão do casal, mas não foi pago, porque o astro do rock acreditava que o trabalho não tinha sido feito de maneira correta.

Disposto a se vingar, o profissional roubou um cofre da garagem dos dois que tinha, dentre vários objetos, uma fita VHS com registros de cenas íntimas entre Pamela e Tommy. As gravações tomaram conta da internet no fim dos anos 1990, quando o meio digital ainda era incipiente.

Na Netflix, um dos lançamentos é a série de comédia árabe “Amor Pra Recomeçar”. Ola é uma mulher que precisa se dividir entre criar seus filhos e obter sucesso em sua vida profissional. Tudo isso enquanto lida com um coração partido depois de ser deixada pelo esposo.

O HBO Max adiciona a segunda temporada de “Raised By Wolves”. No enredo de ficção científica, dois androides devem criar filhos humanos em um misterioso planeta. Mas esses seres descobrem que tentar controlar as crenças deles trará consequências inimagináveis.

Na continuação, as diferenças ideológicas dividiram ainda mais o planeta e deixaram os humanos à beira da extinção. E os frutos do planeta Kepler-22b também são incertos.

Já o Amazon Prime Video disponibilizou várias produções populares, como a saga “Velozes e Furiosos”, “E.T. O Extraterrestre”, “Um Lugar Silencioso”, “Um Príncipe em Nova York”, “Bastardos Inglórios” e “O Show de Truman”.

Netflix

quinta-feira, 3

- Kid Cosmic (temporada 3)

- Murderville

- Amor para Recomeçar

sexta-feira, 4

- Através da Minha Janela

- Doces Magnólias (temporada 2)

Disney Plus

quarta-feira, 2

- Acampados (temporada 5)

- Deixa Rolar (temporada 2)

sexta-feira, 4

- Torn

- Marvel Rising: Brincando com Fogo

- Ataques do Tubarão: Paige Winter, a Sobrevivente

Amazon Prime Video

terça-feira, 1

- Um Lugar Silencioso

- De Volta Para o Futuro II

- De Volta Para o Futuro III

- Um Tira da Pesada II

- Um Tira da Pesada III

- Chicago Med: Atendimento de Emergência (temporada 4)

- Um Príncipe em Nova York

- O Lorax, em Busca da Trúfula Perdida

- E.T.: O Extraterrestre

- O Chapolin Colorado (temporada 3)

- Chavis em Desenho Animado (temporada 7)

- Velozes e Furiosos

- + Velozes + Furiosos

- Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio

- Velozes & Furiosos 4

- Velozes & Furiosos 5: Operação Rio

- Velozes & Furiosos 6

- Velozes & Furiosos 7

- Footloose: Ritmo Contagiante

- G.I. Joe: A Origem de Cobra

- Gladiador

- Um Hotel Bom pra Cachorro

- Como Perder Um Homem em 10 Dias

- Bastardos Inglórios

- Tubarão

- Kink Kong

- Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais (temporada 20)

- Missão: Impossível - Efeito Fallout

- Sabrina

- O Resgate do Soldado Ryan

- Scarface

- Atirador

- Ted

- Rugrats, os Anjinhos: O Filme

- O Show de Truman

- Top Gun: Ases Indomáveis

quinta-feira, 3

- Reacher

HBO Max

quinta-feira, 3

- Raised By Wolves (temporada 2)

Star+

quarta-feira, 2

- Pam & Tommy

sexta-feira, 4

- Hairspray Live

Mubi

quinta-feira, 3

- Acidente

sexta-feira, 4

- De Punhos Cerrados

sábado, 5

- Teddy

domingo, 6

- Uma Mulher é uma Mulher

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 3

- O Prefeito de Ferro

- Agora Seremos Felizes



