De pandemia a reencontros, Pedro Falcão experimenta sonoridades em projeto

Quando todas as portas se fecharam há dois anos, durante o primeiro isolamento social rígido no Brasil, o cantor e compositor Pedro Falcão estava angustiado em várias áreas de sua vida. Problemas amorosos, decepções com parceiros de carreira e afastamento dos amigos fizeram com que ele não soubesse o que fazer depois de todas aquelas situações. Foi assim que, em um momento de inspiração repentina, produziu os primeiros arpejos no violão para a música que viria a se tornar “Encontro”.

“Era o momento mais difícil da minha vida, pois, a partir dali, eu não sabia mais o que iria acontecer com minha carreira, com minha vida, se eu ficaria vivo. Foi quando, em um lapso de lucidez, me veio à cabeça os primeiros arpejos no violão, que futuramente se tornariam a canção ‘Encontro’. A música nada mais é do que uma forma de descrever o que eu sentia naquele momento”, explica o artista.

O videoclipe, lançado em dezembro do ano passado, está disponível no Youtube. E a letra está distante dos sentimentos tristes do início de 2020. É, na verdade, a visão de alguém que já passou pelas preocupações provocadas pela pandemia. “Eu mantenho o silêncio / Abraço a criança aqui dentro/ E levito sob todo amor/ Que há no mundo/ E agora há tempo/ Eu espero o momento/ De olhar o céu abrir/ Me coloco ao transigir / Eu sinto/ Respiro/ Agradeço/ Permito”, canta.

Para ele, essa composição reflete o encontro que teve com sua companheira, Victória, durante o período. “Reflete muito o momento em que eu desejo estar com minha companheira, a Victória. Reflete muito nosso ‘encontro’ durante a pandemia, que foi o momento que nos aproximamos. Reflete muito como eu desejo estar ao lado dela. O que a gente deseja que permaneça. Ela tem sido uma companheira e tanto”, diz.

Na gravação do vídeo, Victória que segurou a luz que reflete em seu rosto enquanto anda. Isso, segundo ele, é simbólico. “Ela me acolheu no momento mais crítico da minha carreira. Ela me deu a mão, abraçou meus projetos junto comigo e tem sido uma parceira e tanto. Já fizemos até músicas juntos”, cita.

Projeto Célula

“Encontro”, que ainda tem Alan Kardec na viola, Thiago Rocha na flauta e Hoto Jr. na percussão, é a terceira música lançada do projeto “Célula”. Além desta, há as composições: “Aquieta Teu Facho” e “Razão”. “Diante de todo o cenário (de 2020), eu comecei a compor compulsivamente sozinho em meu antigo apartamento, enquanto a covid-19 se alastrava por todo o País. Eu arriscava uma música por dia. Enviava pros amigos via WhatsApp. Eles opinavam e, daí, eu ia construindo tudo devagarinho”, recorda.

Ele ligava os microfones dentro de sua casa e gravava um instrumento por vez. Pelo aplicativo de mensagens, convidava os amigos para contribuir no processo criativo. “Enviava as guias das canções e lhes dava a total liberdade para fazer (o que quisessem)”, indica. E, com cada nova música, mandava para Lívia Carneiro, responsável pelas ilustrações.

Segundo Pedro Falcão, o projeto “Célula” mostra a superação de alguns de seus preconceitos em relação à produção musical. “Me vi como produtor musical e com as ferramentas necessárias para construir o conceito sonoro do álbum. Me tornei mais seguro. Significou a superação enquanto compositor. Significou um processo de recuperação da minha saúde, que estava muito detonada pela forma como eu estava conduzindo a minha vida e me relacionando com pessoas erradas”, analisa.

Para isso, encontrou inspiração e referências em outros artistas, como Lenine, Seu Jorge, Nando Reis, AnaVitória e Jack Johnson. “Eles foram me mostrando que era possível”, ressalta.

Sobre o futuro desse trabalho e também de outros objetivos profissionais, ele não coloca muitas expectativas. “Eu amo compor. Amo produzir. Mas não quero por muitas expectativas quanto aos planos, pois os meus sempre mudam. Sempre parto de um caminho, mas chego em outro”.



