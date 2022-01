Fernanda Paes Leme é internada após passar mal: "tá tudo bem"

A atriz Fernanda Paes Leme foi internada em hospital no domingo, 16 de janeiro, após sentir cólicas e vomitar

A atriz Fernanda Paes Leme foi internada em hospital no último domingo, 16 de janeiro, depois de sentir cólicas e vomitar. Ela, que ainda está sob análise de médicos, utilizou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores.

“Achei que estava com cólica ontem de manhã, até postei aqui uma foto com a bolsa de água quente, mas as dores foram aumentando, vomitei muito e fui para o hospital”, explicou a situação.

“Meus exames indicaram que uma apendicite poderia estar começando ou uma inflamação no intestino ou sei lá mais o quê, então internei. Hoje cedo a apendicite foi descartada, meus exames de sangue foram melhores que ontem, mas seguirei aqui para fazer outros exames chatinhos”, continuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela permanecerá no hospital com o objetivo de descobrir o que aconteceu, mas deve voltar para casa ainda nesta segunda-feira, 17. “Tá tudo bem! Tô sendo bem assistida”, afirmou.

Em outra publicação nas suas redes sociais, colocou um vídeo em que agradece ao apoio: “obrigada pelas mensagens… tá tudo bem e vai ficar melhor ainda”.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Anne Frank pode ter sido traída por um notário judeu, segundo livro

Após polêmica com TV Globo, Camila Queiroz protagoniza série na Netflix

Show de Ana Cañas em Fortaleza em tributo a Belchior é adiado para março

Tags