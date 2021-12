Cantor Menor Nico é vítima de racismo nas redes sociais: "é pesado ler esses comentários"

O adolescente, de apenas 15 anos, compartilhou as mensagens racistas e ofensivas deixadas em seu Instagram

Famoso por sua música “Amor ou Litrão”, o jovem Menor Nico desabafou sobre os ataques que recebe nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 29, o adolescente, de apenas 15 anos, compartilhou as mensagens racistas e ofensivas deixadas em seu direct no Instagram. Em algumas, Nico é chamado de “macaco”.







“É muito ruim ler esses comentários, meu povo. Eu nem queria estar postando isso com vocês, porque aqui vocês vão me ver sorrindo! Eu só tenho 15 anos e, às vezes, é pesado ler esses comentários”, confessou. .Além de cantar, o jovem tem produzido conteúdos de humor para o seu perfil no Instagram, que já somam mais de 5,1 milhões de seguidores.

O baiano contou que não queria ter que discutir sobre o assunto em suas redes sociais, mas que não estava bem com a situação. “Eu sempre gosto compartilhar com vocês a minha alegria, a minha diversão, mas é muito ruim ler esses comentários”, afirmou.

Após a postagem, Nico recebeu apoio de seguidores e famosos, como Carla Perez e o influencer Alê Oliveira. “Meu amor, você é amado por todos nós. Essas pessoas maldosas são dignas de pena”, comentou Carla.



