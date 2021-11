Lives de domingo, 14 de novembro (14/11): Ednardo, Felipe Adjafre e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 14 de novembro (14/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 14 de novembro (14/11)

9 horas: Literatura: Felicidade da Bandeja - Cia. Eureka (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

9h40min: Literatura: Morada - Raconto (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

10h20min: Literatura: Balão de Histórias - Cia Sansakroma (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

16 horas: Musical infantil: Vitrolinha Animada

Onde: YouTube e Facebook

16h30min: Tradição: Websérie Mestres Guardiões da Memória - Geossítio Cachoeira de Missão Velha (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

17 horas: Música: Projeto Pôr do Sol Fortaleza, com Kelly Martins, Paco Joe, Bruno Leicam e Felipe Adjafre

Onde: Instagram e YouTube



17 horas: Música: Abidoral Jamacaru - Menestrel (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

19 horas: Música: Vídeo Documentário Conectames: Canções e Caminhos, com Ednardo (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

