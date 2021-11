Lives de sábado, 13 de novembro (13/11): Alceu Valença, Farruko e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, sábado, 13 de novembro (13/11); Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto realizam show e Farruko se apresenta no Live On Max

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 13 de novembro (13/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 13 de novembro (13/11)

8 horas: Literatura: Malasartes - Cia. Núcleo (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

9 horas: Artes Cênicas: Espetáculo Junto e Misturado - Grupo Desequilibradoz (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

10 horas: Artes Cênicas: Espetáculo "O Circo Sem Teto da Lona Furada dos Bufões" - Dona Zefinha (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

11 horas: Conversa: "Sertão em Mar: Integrando Saberes", com Bárbara Moura e Daiane Maciel

Onde: YouTube

14 horas: 14º Festival de Poesia de Dois Córregos

Onde: YouTube

16h30min: Tradição: Websérie Mestres Guardiões da Memória - Quilombo dos Souza (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

18 horas: Contação de histórias: Vitória Régia e Outros Contos Indígenas Brasileiros, com Edivaldo Batista

Onde: YouTube

19 horas: Artes Cênicas: Espetáculo "Poeira" - Grupo Ninho de Teatro (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

19 horas: Música: XXIV Bienal de Música Brasileira Contemporânea

Onde: YouTube

20 horas: Artes Visuais: Parangolé Graffiti - Resiste Corazon Intervenções Artísticas (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

20 horas: Música: Donaleda - This Is Reggae Music Made In Ceará (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

20 horas: Conversa com cineasta Elinaldo Rodrigues

Onde: YouTube

20 horas: Audiovisual: Documentário "Minha Alegria É Triste"

Onde: YouTube

20h30min: Música: Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

Onde: YouTube

20h40min: Música: Show Retumbante - Edinho Vilas Boas (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

21h20min: Música: Barro Somos - Barro (Mostra Sesc Cariri de Culturas)

Onde: YouTube

23 horas: Música: Farruko no Live On Max

Onde: HBO Max



