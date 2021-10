CASACOR Ceará inicia venda antecipada de ingressos com descontos

O CASACOR Ceará iniciou a venda de ingressos de forma 100% online e com desconto para quem comprar antecipadamente. A exposição acontecerá neste ano em seu formato tradicional, entre os dias 26 de outubro a 5 de dezembro.

O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2021 chega à sua 22ª edição em Fortaleza. O tema deste ano é “A CASA ORIGINAL”, promovendo uma série de reflexões sobre o desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre o passado e o futuro. Os profissionais do elenco CASACOR foram convidados a pensar sobre o lugar de afetos e memórias que celebra nossa identidade.

Devido a pandemia de Covid-19, a edição anterior ganhou um novo formato totalmente gratuito e aberto ao público, chamado Janelas CasaCor. Neste ano, a exposição acontecerá na Avenida Rui Barbosa, 901, bairro Meireles, em Fortaleza.

No endereço está localizada a casa tradicional da família Boris, antiga residência de Philippe Boris e Risa Boris. O imóvel foi projetado pelo arquiteto Reginaldo Rangel e construído entre os anos de 1973 e 1974. O terreno tem uma área total de 2.500m² e com 800m² de área construída. Estão previstos 28 ambientes para a exposição deste ano criados por 33 profissionais dos segmentos de arquitetura, design e paisagismo.

O evento contará com fluxo de visitação programada, onde o público poderá agendar o horário de visitação no momento da compra, podendo permanecer no local até 2h30. No dia agendado, haverá tolerância de 20 minutos para atraso.

Os ingressos estão sendo vendidos através do site do evento. Os valores da visitação são R$70,00 (inteira), R$35,00 (meia-entrada) e R$210,00 (passaporte para todos os dias). Cada CPF pode comprar até 10 ingressos. Nas compras acima de 70 ingressos é necessário enviar um e-mail para [email protected], com o assunto "Ingressos CASACOR Ceará".

A meia-entrada é garantida a idosos a partir de 60 anos, estudantes que apresentarem documento válido com foto ou recibo de pagamento, PNE (portador de necessidade especiais) e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13) e professores da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto. Crianças até 10 anos não pagam.

Com a venda adiantada, o público terá acesso a descontos especiais no valor da inteira. Confira abaixo:

Até o dia 08/10: 20% de desconto com o cupom CASACORCE20

De 09/10 a 15/10: 15% de desconto com o cupom CASACORCE15

De 16/10 a 25/10: 10% de desconto com o cupom CASACORCE10

CASACOR Ceará

Quando: 26 de outubro a 05 de dezembro de 2021

Onde: Av. Rui Barbosa – 901 – Fortaleza (CE)

Funcionamento: Terça a Sábado das 16h as 22h; Domingos e feriados das 15h as 21h; Nos feriados dos dias 2/11 e 15/11, a exposição estará aberta das 15h as 21h.

Ingressos: casacorce.byinti.com

Mais informações:

casacor.abril.com.br/mostras/ceara/

Instagram: @casacorceara

