Lives de sábado, 25 de setembro (25/09): BTS, Alok, Jards Macalé e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sábado, 25 de setembro (25/09), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sábado, 25 de setembro (25/09)

13 horas: Música: Global Citizen Live, com Billie Eilish, BTS, Coldplay e mais ao longo de 24 horas

Onde: YouTube e Canal Bis

14h30min: Oficina "A Tridimensionalidade das Memórias"

Onde: Instagram

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

17 horas: Música: Orquestra Bandolins do Ceará, com Macaúba do Bandolim, Marinaldo do Bandolim e Erick Diógenes

Onde: YouTube

18 horas: Dança: Solo de dança "Cheiro da Lycra", da Cia. de Dança Alysson Amâncio

Onde: YouTube

19 horas: Mesa Redonda: "Cadeia Produtiva e colaboração". Representantes de coletivos e pequenos produtores de moda atuando no mercado - 1º Remexido

Onde: YouTube

19 horas: Música: Alessandra Crispin

Onde: YouTube

20 horas: Música: Jards Macalé

Onde: Zoom; acesso pela plataforma Sympla

20 horas: Bate-papo: "Trajetória da artista plástica Fani Bracher"

Onde: Instagram e YouTube

23 horas: Música: Global Citizen Live com Alok, Liniker, Criolo e mais brasileiros

Onde: YouTube e canal Multishow

Mais sobre live



Tags