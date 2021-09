CCBJ: Angel History ministra curso sobre produção de música no celular

Muitas pessoas, principalmente jovens de baixa renda, podem ter o sonho de começar a produzir música. Mas há um problema: o custo para um computador de qualidade é alto. Quem não consegue comprar uma tecnologia com um preço mais caro, porém, tem a possibilidade de utilizar as ferramentas que existem no celular. Foi assim que Angel History, cantora, compositora e produtora musical, começou há seis anos. Agora, ela ministra o curso gratuito “Iniciação à Produção Musical com Celular”, que está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro, pelo Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ).

Todas as composições que a artista lança nas plataformas digitais, por exemplo, foram feitas com um telefone. Após assistir a várias videoaulas e colocar em prática seus conhecimentos, consegue utilizar o aparelho eletrônico para trabalhar. “Fui aprendendo e hoje me considero uma grande produtora. Uma das melhores referências de produção com celular daqui. Eu realmente uso profissionalmente. Para além das aulas do curso, eu também utilizo nos meus shows, lanço minhas músicas nas plataformas”, explica.

Para a artista, a importância de disseminar os conhecimentos sobre o assunto está na acessibilidade. “Acho que a grande importância é a acessibilidade, para quebrar esse tabu de que produzir é muito caro, que precisa ter muito dinheiro, que é uma coisa só de artista que já ganha a vida com isso. Quando, na verdade, o celular é uma ferramenta super potente, onde dá para a gente ter vários recursos de produção, de mixagem”, afirma.

O curso, que terá 15 vagas, será destinado a jovens das periferias de Fortaleza. “A pandemia foi um período muito fraco financeiramente para nós, artistas de periferia, artistas que não têm tanta visibilidade e, por consequência, oportunidades. Então muitas pessoas começaram a produzir pelo celular. Tem muitas pessoas que estão se inscrevendo, que me seguem no Instagram. Eu acompanho o trabalho de muita gente que já está abalando na produção no computador e no celular”, indica.

De acordo com a criadora de conteúdo digital, esta será sua primeira vez como professora. “Fico feliz por ser uma artista periférica e LGBTQIA+, que teve que se virar sozinha, porque não tinha conteúdo em relação a isso. Foi muito difícil por causa da falta de informação que existia no mercado. Estou muito feliz de estar compartilhando tudo que eu aprendi durante todos esses anos com outros artistes que também são desse contexto de periferia”, pontua.

Além das aulas com Angel History, o CCBJ ainda está com inscrições abertas para outros 11 cursos em áreas distintas, como circo, dança, fotografia e audiovisual. Também há temáticas como “Poesia em Libras”, “Audiodescrição” e “Design e Animação: Processos Criativos”. Alguns dos nomes que ministram os encontros são: Sâmia Bittencourt, Ricardo Graça, Antônia Kanindé e o Coletivo Banho de Chuva.

Para se inscrever, é necessário preencher um formulário virtual. Os resultados estão previstos para sair no próximo 5 de outubro, e as aulas iniciam no dia 11 do mesmo mês. Edital está disponível no site do Centro Cultural Bom Jardim.

Cursos no CCBJ

- “Núcleo de Criação em Circo”, com Sâmia Bittencourt, Alysson Lemos e Henrique Rosa

- “Poesia em Libras”, com Catharine Alencar

- “Audiodescrição”, com Felipe Leão

- “Conversação em Libras”, com Antonio Filho

- “Curso de Danças Urbanas para Professores”, com Luiz Alexandre

- “Iniciação à Produção Musical com Celular”, com Angel History

- “Criação de Portfólio e Currículo Artístico”, com Paulo Filho e Vanéssia Gomes

- “Fundamentos em Modelagem 3D”, com Paulo Filho

- “Design e Animação: Processos Criativos”, com Ricardo Graça

- “Criação de Cineclube com a Comunidade”, com George Henrique Almeida e Wellington Barros Júnior (Coletivo Banho de Chuva)

- “Introdução À Prática de Assistência de Direção em Audiovisual”, com Beatriz Tanabe

- “A Fotografia como Proposta de Preservação dos Patrimônios Culturais”, com Antônia Kanindé

Inscrições para os cursos

Quando: até quinta-feira, 30 de setembro

Onde: no formulário do Google

Mais informações: no site do CCBJ ou pelo e-mail [email protected]



