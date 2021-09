Domingo Maior hoje, 5: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

A atriz cearense Any Maia, 11, que integra o elenco de "Nos Tempos do Imperador", novela das 18h da TV Globo, compartilhou em seu Instagram visita que fez ao Instituto Primeira Infância (Iprede), em Fortaleza. A artista convidou os seguidores a participarem de campanha de doação de brinquedos. Também na capital do Ceará, a artista apoia a ONG Abrace, da qual é embaixadora. O projeto resgata e reabilita animais abandonados e disponibiliza para adoção.

Any já interpretou 22 personagens no teatro e dividiu palcos com Gabriel Braga Nunes, Larissa Manoela e Marcelo Serrado.

A mãe da artista, Gezenia Maia, conta que desde pequena a filha sonha em atuar. “Quando ela tinha dois anos, a coordenadora do colégio me chamou e falou que gostaria que ela fizesse o papel da Branca de Neve criança na peça que iria ter no fim do ano. Ela fez o papel e amou! Desde então não parou de atuar. Como a Any mesma diz, ‘mamãe, atuar pra mim é tão bom quanto respirar'”, disse Gazenia em entrevista ao site MT.

Sobre o assunto EP Juliette: onde ouvir e a letra de cada música

Lives de sábado, 4 de setembro (04/09): Lenine, Daniel Peixoto e mais

"Diferença Mara": primeiro videoclipe de Juliette estreia segunda, 6

Any vive no Rio de Janeiro com a mãe e costumam encontrar o restante da família em Fortaleza nos feriados. Além de atriz, também é modelo e gosta de tocar instrumentos musicais. Já foi Mini Miss Ceará e Mini Miss Brasil Fotogênica em 2016 e hoje sonha em estudar cinema e trabalhar fora do Brasil.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags