Ricardo Guilherme estreia coluna quinzenal no O POVO Mais

Ricardo Guilherme é um dos principais nomes das artes cearenses. Ator, diretor de teatro, dramaturgo, professor, historiador e poeta, atua em várias vertentes da produção artística. Ele, que reúne centenas de espetáculos em seu currículo e já ultrapassa a marca dos 50 anos de carreira, estreia em coluna do O POVO Mais nesta quinta-feira, 2 de setembro.

Seu primeiro texto aborda o legado de Gilmar de Carvalho (1949 - 2021), um dos mais importantes pesquisadores da cultura popular cearense. O autor, que faleceu em abril deste ano em decorrência da Covid-19, deixou um legado extenso para o Ceará e também para o Brasil em diversas áreas: no Jornalismo, na Publicidade, no teatro, na literatura e em outras linguagens.

As reflexões de Ricardo Guilherme introduzem uma palestra que ele participará. Sob a temática “A Dramaturgia de Gilmar de Carvalho”, evento está marcado para o dia 16 de setembro, no canal do Youtube do Centro Cultural Banco do Nordeste. Diálogo terá mediação do jornalista Ethel de Paula e começa às 18 horas.

Os textos do dramaturgo serão quinzenais, com publicações sempre às quintas-feiras, na plataforma de assinantes O POVO Mais. “O Ricardo Guilherme é tesouro vivo da nossa cultura, porque, além de viver a arte e estar vinculado à academia enquanto professor e pesquisador, é um apaixonado por memória”, comenta Renato Abê, editor-chefe do núcleo de Cultura do O POVO.

“Ele guarda muitos relatos da história cearense, não só da cultura, mas da televisão, dos bastidores da sociedade e da política. Ele acompanha todos os movimentos com um olhar bem descentralizado. É fundamental ter um nome como Ricardo Guilherme no O POVO, no sentido de conseguir trazer alguém que reúne tão bem um panorama da nossa arte”, conclui.

