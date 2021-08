Spencer: veja Kristen Stewart como princesa Diana em primeiro trailer

A série da Netflix “The Crown” chegará à quinta e penúltima temporada com renovação no seu elenco. Mesmo sem data de estreia, o serviço de streaming já inaugurou uma nova fase na divulgação da produção britânica. O ator Dominic West substitui Josh O’Connor no papel do príncipe Charles. Já a atriz Elizabeth Debicki dá vida à princesa Diana, sucedendo Emma Corrin. As imagens oficiais dos “novos” Charles e Diana foram divulgadas nesta terça-feira, 17.

Senhoras e Senhores, com vocês nosso novo Príncipe Charles e nossa nova Princesa Diana.



Dominic West e Elizabeth Debicki, bem-vindos à The Crown.

A produção audiovisual gira em torno da vida de Elizabeth II, rainha do Reino Unido e de outros estados independentes. Na trama criada por Peter Morgan, as intrigas e os romances da família real britânica durante o século XX, mas sob o olhar da modernidade.

Dominic West e Elizabeth Debicki estarão nas duas últimas temporadas de “The Crown”. Os episódios abordarão momentos da família real de 1980 ao início dos anos 2000, como o casamento de Diana e Charles e a morte da princesa em um acidente de carro.

Imelda Staunton interpretará a rainha Elizabeth II. Outras mudanças também foram confirmadas, com Lesley Manville (princesa Margarida), Jonathan Pryce (príncipe Filipe), Jonny Lee Miller (primeiro-ministro John Major) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).



