Matrix 4: Título e trailer oficial é divulgado no CinemaCon

Foi divulgado pela Warner Bros. o título oficial juntamente com o trailer do novo filme da saga Matrix. O longa se chamará "Ressurrections" e apesar do trailer não ter sido divulgado ao público geral, o site Deadline divulgou alguns detalhes revelados no vídeo.

De acordo com o portal, o trailer começa com uma conversa entre o personagem de Neil Patrick Harris e Neo (Keanu Reeves). Eles estão em um futuro próximo, na cidade de São Francisco. Neo está preso em um mundo monótono, muito parecido com seu primeiro eu, do filme de 1999.

"Estou louco?", Neo se questiona. "Não usamos essa palavra aqui", diz o personagem de Neil, que aparenta ser um terapeuta. Neo tenta fazer contato com Trinity (Carrie-Anne Moss) em um café: "Nós já nos encontramos antes?", ela pergunta, sem recordar dos eventos passados ao lado do personagem.

O Deadline ainda diz: “são vistas pílulas azuis sendo derramadas na pia enquanto toca a música 'White Rabbit', de Jefferson Airplane, ao fundo. Logo em seguida, vê-se uma imagem de Neo no espelho, se distorcendo em uma versão mais velha”. Após isso, “um Morpheus mais jovem (Yahya Abdul-Mateen II) aparece e diz a Neo: 'hora de voar', entregando-lhe uma pílula vermelha”.

O longa foi escrito e dirigido por Lana Wachowski, cocriadora da franquia original. Além do retorno de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, outros nomes voltam para o quarto longa da saga. Entre eles, Jada Pinkett-Smith como Niobe, Lambert Wilson como Merovingian e Daniel Bernhardt como o agente Johnson.

