Enquete The Masked Singer: quem você acha que é o Coqueiro? Veja palpites

Jurados do programa das terças-feiras na TV Globo dão seus palpites sobre quem é o Coqueiro no Masked Singer Brasil. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Confira os palpites e as dicas e vote na enquete: quem você acha que é o Coqueiro do Masked Singer Brasil?

Confira as dicas informadas pela famosa por trás da máscara no programa da TV Globo:

Só pode dizer que adora ser um coqueiro

Costuma jogar o coco para longe

Sai quicando para a água

Enquete: quem você acha que é o Coqueiro no The Masked Singer?

Enquete: quem você acha que é o Coqueiro no Masked Singer Brasil? Eri Johnson Ary Fontoura André Marques Adamastor Pitaco

Como funciona o The Masked Singer?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido na terça (17/08), se apresentaram os personagens Brigadeiro, Boi-Bumbá, Gata Espelhada, Jacaré, Monstro e Onça Pintada. A edição é composta de duelos, a escolha do melhor da noite e um desmascarado.

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

