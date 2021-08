HQ online "Confinada", de Leandro Assis e Triscila Oliveira, vira livro

Três anos se passaram desde a morte de Marielle Franco. Ainda não há respostas concretas. Mas a irmã, Anielle Franco, tem contribuído para que a vereadora não seja esquecida. O mais novo projeto inclui um livro de histórias em quadrinhos, "HQ Marielle Franco Raízes", em formato digital e físico com objetivo de inspirar jovens e meninas, principalmente negras e de favelas e periferias, como foi Marielle.

Anielle é mestra em Jornalismo e Inglês pela Universidade de Florida A&M, autora do livro "Cartas para Marielle", atual diretora do Instituto Marielle Franco, curadora do Projeto Papo Franco e também do curso Marielles. O novo livro de histórias em quadrinhos tem como data de lançamento o dia do aniversário de Marielle Franco, 27 de julho.

"O intuito é fazer com que a sua história seja conhecida pela nova geração e que essas meninas tenham em Marielle Franco uma referência para saberem que podem ser e fazer o que quiserem", diz a mestra através de sua coluna no Uol. "Este projeto narra o início da história de Marielle e suas lutas enquanto uma menina jovem negra, favelada e mãe. Para mim, está sendo uma oportunidade de reviver nosso passado e o passado de minha irmã e rememorar tantas conquistas, e ao mesmo tempo tantos desafios que tivemos que passar para que ela se tornasse a figura que o mundo todo conheceu".

"O dia 27 é o dia em que celebramos tudo aquilo que Marielle foi em vida. Como boa leonina, ela adorava comemorar e fazer da luta também uma celebração. Por isso, fazemos questão de manter essa tradição, entendendo que a defesa pela memória da sua vida, do seu modo de fazer política e ativismo, é também lutar por justiça", afirma.

HQ Marielle Franco Raízes

Quando: 27 de julho

Onde: institutomariellefranco.org

