Trem Bala

O Trem Bala é um programa esportivo brasileiro voltado ao debate sobre clubes de futebol do estado do Ceará. É a adaptação do programa de rádio de mesmo nome apresentado por Alan Neto na Rádio O POVO CBN, tendo estreado na televisão em 2011, na TV O POVO. Em 2017, foi transferido para a TV Ceará, onde permaneceu até deixar sua programação, em 2023, retornando no canal do O POVO no YouTube. O programa é apresentado por Alan Neto e tem Sergio Ponte, Jota Lacerda e Liuê Gois como comentaristas.