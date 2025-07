Nubank inicia testes do novo NuCoin, seu programa de relacionamento

"O NuCoin é voltado para clientes até então não contemplados por programas de relacionamento no mercado e vai além da lógica tradicional de beneficiar apenas quem gasta mais no cartão de crédito", afirma comunicado à imprensa do banco digital.

Além de incluir o uso do débito para dar recompensas, o Nubank promete, de forma gradual, adicionar outras opções para obter nucoins, como pagar contas em dia, cadastrar uma chave Pix e compartilhar dados com o Nubank via Open Finance. "O novo NuCoin foi reformulado para reconhecer os clientes que concentram sua vida financeira no Nubank."

Nesta primeira fase, o NuCoin está sendo oferecido para uma pequena parcela de clientes com mecânicas de recompensas ampliadas gradualmente, segundo a fintech. O acúmulo de nucoins vai permitir a troca por ingressos para eventos e descontos em produtos do banco digital. O programa tem a participação de parceiros da instituição, como Shoppee, Magalu e Amazon.

Clientes do Nubank participantes da antiga versão do Programa NuCoin estarão entre os primeiros a ter acesso à experiência reformulada, segundo o comunicado.