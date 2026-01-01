Renault e Geely anunciam investimento de R$ 3,8 bilhões no complexo Ayrton Senna

Investimento envolve renovação de um produto da Renault que será lançado no segundo semestre de 2026

A Renault e a Geely, marcas parceiras no Brasil, anunciaram investimento de R$ 3,8 bilhões no complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR) para o biênio 2026-2027. Os recursos serão utilizados no desenvolvimento de novos produtos e plataformas focadas na redução de emissões.

As montadoras informaram que o investimento contempla a produção de uma nova Plataforma Geely (GEA) com a tecnologia de zero e baixas emissões, que dará origem a dois modelos que serão produzidos no segundo semestre de 2026. Além disso, haverá a renovação de um produto da Renault (ainda não revelado) que será lançado até o fim do ano.