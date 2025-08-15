Lula: Trump seria julgado se invasão ao Capitólio fosse no Brasil

A fala de Lula aconteceu durante visita à linha de produção e cerimônia de inauguração da Fábrica da GWM Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Em meio à crise diplomática do Brasil com os Estados Unidos, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira, 15, da inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM, em Iracemópolis (SP). O petista aproveitou a ocasião para reforçar críticas ao presidente Donald Trump e repetiu que o mandatário seria julgado pela invasão ao Capitólio se estivesse no Brasil. "E eu disse ao presidente Trump em uma entrevista: se o presidente Trump tivesse feito aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, invadindo o Capitólio porque não se contentava em perder as eleições, ele também estaria sendo julgado"

O petista ressaltou que os americanos acumulam superávit de US$ 410 bilhões nos últimos 15 anos na balança comercial com o Brasil e ironizou a fuga de investimentos americanos no País. “Enquanto a americana Ford foi embora do Brasil, a chinesa GWM vem para cá”. O governador Tarcísio de Freitas não participou da cerimônia. Lula esteve no evento na companhia dos ministros Luiz Marinho, do Trabalho, e Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Fábrica de Iracemápolis O complexo da GWM no Brasil pertencia à Mercedes-Benz e foi adquirido pela chinesa em 2021, um ano após a alemã encerrar a produção de carros premium no local.