Lula: Trump seria julgado se invasão ao Capitólio fosse no Brasil

Lula celebra China e diz que Trump seria julgado se invasão ao Capitólio fosse no BrasilPresidente aproveitou inauguração de fábrica da GWM para reforçar críticas a Trump e celebrar a parceria comercial com a China
Em meio à crise diplomática do Brasil com os Estados Unidos, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira, 15, da inauguração da fábrica da montadora chinesa GWM, em Iracemópolis (SP). O petista aproveitou a ocasião para reforçar críticas ao presidente Donald Trump e repetiu que o mandatário seria julgado pela invasão ao Capitólio se estivesse no Brasil.
"E eu disse ao presidente Trump em uma entrevista: se o presidente Trump tivesse feito aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, invadindo o Capitólio porque não se contentava em perder as eleições, ele também estaria sendo julgado"
Lula ainda acusou os EUA de espalharem inverdades no mundo sobre o Brasil e exaltou a parceria comercial com a China. O presidente classificou como inadmissíveis “as inverdades” que o Trump conta sobre o Brasil.
“A ideia que o presidente dos Estados Unidos passa ao mundo, de que o Brasil é um país horrível para negociar, não é verdade”, disse o presidente brasileiro em discurso para uma plateia formada majoritariamente por operários que atuam na fábrica.
Diante do CEO global da GWM, Mu-Feng, Lula enalteceu as relações do Brasil comerciais com os chineses em detrimento dos EUA. “O comércio do Brasil com a China é de U$ 160 bilhões, enquanto que com os Estados Unidos é de US$ 80 bilhões”.
O petista ressaltou que os americanos acumulam superávit de US$ 410 bilhões nos últimos 15 anos na balança comercial com o Brasil e ironizou a fuga de investimentos americanos no País. “Enquanto a americana Ford foi embora do Brasil, a chinesa GWM vem para cá”.
O governador Tarcísio de Freitas não participou da cerimônia. Lula esteve no evento na companhia dos ministros Luiz Marinho, do Trabalho, e Geraldo Alckmin, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
Fábrica de Iracemápolis
O complexo da GWM no Brasil pertencia à Mercedes-Benz e foi adquirido pela chinesa em 2021, um ano após a alemã encerrar a produção de carros premium no local.
Segundo a GWM, a unidade tem capacidade para produzir até 50 mil veículos por ano. A estrutura conta com área de soldagem, linha de pintura robotizada, linha de montagem, sistemas de fornecimento de energia e equipamentos, além de uma cadeia de suprimentos e logística integrada.
Com área total de 1,2 milhão de m², equivalente a mais de 160 campos de futebol, a planta opera com 600 trabalhadores. A expectativa é encerrar 2025 com 1.000 empregos diretos e dobrar o número após o início das exportações para países da América Latina.
*O jornalista viajou a Iracemápolis (SP) a convite da GWM Brasil