Fiat Toro chega a 600 mil unidades produzidas no Brasil

Recentemente, a picape ganhou nova motorização nas versões Ranch e Volcano. Com o motor MultiJet 2.2 Turbodiesel, o modelo passou a entregar 200 cv de potência e 450 Nm de torque, o que representa + 18% de potência e + 29% de torque em relação ao motor anterior, aponta a italiana.

De acordo com a montadora, a aceleração de 0 a 100 km/h agora é feita em 9,6 segundos na Volcano e 9,8 segundos na Ranch. Já as retomadas de 60 a 100km/h e de 80 a 120 km/h são realizadas em 6,0 segundos e 7,8 segundos (Volcano) e 6,1 e 7,9 (Ranch).

No início do ano, a versão Ultra passou a ser uma nova opção no topo de gama entre as versões equipadas com motor Turbo 270 Flex. A versão possui central multimídia de 10”, rodas de liga leve de 18” escurecidas, capota rígida, para-barro, Santo Antônio integrado, acabamento do interior exclusivos da versão, além do sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) para frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e farol alto automático.