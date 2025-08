Fiat revela detalhes do novo visual da Toro 2026

Modelo chega com mudanças principalmente no design exterior

A Fiat divulgou as primeiras imagens da linha 2026 da Toro. A picape passa a ter o novo padrão de design adotado pela italiana, com linhas verticais retas. Ela é produzida no Polo Automotivo Stellantis da em Goiana (PE) e foi lançada em 2016.

O modelo alcançou 600 mil unidades produzidas no Brasil em julho deste ano, sendo líder de vendas em sua categoria.