Fiat Mobi estreia linha 2026 com interior remodelado a partir de R$ 79 mil

O hatch de entrada da Fiat, o Mobi, passou por renovações internas e externas nas versões Like e Trekking da linha 2026, com preços que iniciam em R$ 79.060,00, para o Mobi Like 1.0 Firefly, e chegam a R$ 80.990,00, para a Trekking 1.0 Firefly. Ambos possuem isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). No visual exterior do modelo, as novidades são as novas calotas e nova cor da roda de liga-leve de 14”, retrovisores externos e maçanetas pintados em preto brilhante e teto preto na versão Trekking.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já o interior do Mobi foi renovado com novo design e a distribuição dos porta-objetos. O modelo também ganhou novo painel de instrumentos e novo volante, além de novos packs opcionais. Veja imagens do modelo nas duas versões (Like e Trekking) Traseira do Mobi versão Trekking 2026 Crédito: Pedro Brito/Fiat/Divulgação Frente do Mobi versão Trekking 2026 Crédito: Pedro Brito/Fiat/Divulgação Interior do Mobi versão Like 2026 Crédito: Pedro Brito/Fiat/Divulgação Bancos passageiros do Mobi versão Trekking 2026 Crédito: Fiat/Divulgação Bancos passageiros do Mobi versão Like 2026 Crédito: Pedro Brito/Fiat/Divulgação Traseira do Mobi versão Like 2026 Crédito: Pedro Brito/Fiat/Divulgação Disponível nas versões Like e Trekking, ambos com motorização 1.0 Firefly, o Mobi permanece como opção para o uso urbano, equipado com sistema de freios ABS, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, sensor de pressão dos pneus, direção elétrica e regulagem da altura do farol e do volante. Completam o pacote o ar-condicionado, airbag frontal, travas e vidros dianteiros elétricos, limpador, lavador e desembaçador de vidro traseiro e sensor de temperatura externa. Com o Pack Essential é possível adicionar na versão Like farol de neblina, comandos de abertura das tampas de porta-malas e tanque de combustível, regulagem de altura dos cintos de segurança dianteiros e revestimento ampliado do porta-malas. Já Na versão Trekking, o Pack Top inclui todos os opcionais disponíveis no Pack Essential mais sensor de estacionamento traseiro, espelhos retrovisores externos elétricos e roda de liga-leve de 14” na cor Preto Ghana.

Desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o Fiat Mobi chegou ao mercado em 2016 e é líder de vendas em seu segmento desde 2021. Motorização 1.0 Firefly Flex No início do ano, o Mobi passou a ser equipado com o motor 1.0 Firefly. De acordo com a italiana, com a nova motorização, as versões Like e Trekking passam a ter até 75 cv de potência e 105 Nm de torque, que está 10% maior, com etanol. A aceleração de 0 a 100 km/h agora é de 14,7 segundos e a velocidade máxima é de 164 km/h, 12km/h melhor, segundo a montadora. O modelo faz até 10,6 Km/l na estrada e 9,8 km/l na cidade, com etanol, e 15,1 Km/l na estrada e 14,0 km/l na cidade, com gasolina, ficando mais econômico, afirma a montadora. Motor Firefly 1.0 do Mobi versão Like 2026 Crédito: Pedro Brito/Fiat/Divulgação Itens de cada versão Mobi Like 1.0 Firefly