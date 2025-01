Fiat Mobi 2025 ganha novo motor, direção elétrica e ajuste de altura do volante

Fiat Mobi 2025 / Crédito: Divulgação/Fiat

O Fiat Mobi da linha 2025 agora conta com motor 1.0 Firefly Flex. Com isso, as versões Like e Trekking passam a ter até 75 cv de potência e 105 Nm de torque, que está 10% maior, com etanol. Segundo a montadora, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 14,7 segundos e a velocidade máxima é de 164 km/h, 12km/h a mais do que a configuração anterior.

De acordo com a italiana, o carro também chega mais econômico, já que o modelo faz até 10,6 Km/l na estrada e 9,8 km/l na cidade, com etanol, e 15,1 Km/l na estrada e 14,0 km/l na cidade, com gasolina.

Como novidades, o hatch trará direção elétrica e o ajuste de altura do volante, que, segundo a italiana, é exclusivo na categoria. O Mobi é equipado, desde a versão Like, com sistema de freios ABS, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa e sensor de pressão dos pneus. Completam o pacote o ar-condicionado, airbag frontal, travas e vidros dianteiros elétricos, limpador, lavador e desembaçador de vidro traseiro e sensor de temperatura externa. Na opção Trekking, uma tela de 7 polegadas com seis alto-falantes foi adicionada, permitindo conexão Android Auto e Apple Carplay sem fio, além de porta USB adicional. A versão também tem volante multifuncional e telecomando para aberturas das portas.