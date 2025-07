BYD Dolphin completa dois anos com novidades na linha 2026

Para celebrar os dois anos de história do BYD Dolphin e o início das atividades na fábrica em Camaçari (BA), a BYD divulgou novidades na linha 2026. O carro será atualizado com o mesmo preço do lançamento, por R$149.990.

O novo modelo da montadora chinesa virá com carregador de celular por indução de 50 W; Ajustes elétricos no banco do motorista; Rebatimento elétrico dos retrovisores; Ajuste de profundidade e mais ajustes de altura do volante; Partida inteligente e vidros com função um-toque para subir e descer.