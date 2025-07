BYD apresenta primeiros carros feitos no Brasil e inicia pré-produção na fábrica de Camaçari (BA)

Embora ainda não tenha sido inaugurado oficialmente, o polo automotivo já iniciou a pré-produção do Dolphin Mini e do Song Plus no primeiro galpão já em funcionamento. Até o fim do ano, a chinesa estima fabricar cerca de 50 mil carros no País. A meta é produzir 600 mil veículos anualmente quando a planta estiver com 100% da capacidade de operação.

A BYD apresentou nesta terça-feira, 1º, os duas primeiras unidades do compacto Dolphin Mini e do híbrido Song Plus produzidos no Brasil, na fábrica de Camaçari (BA). Os carros foram desenvolvidos de forma experimental e a produção em série dos dois modelos está prevista para iniciar nas próximas semanas, segundo informou a montadora.

"Esse complexo vai transformar a indústria automotiva no Brasil e no mundo e seu potencial impacta o presente e o futuro do setor automobilístico", discursou o executivo diante de uma platéia formada por autoridades e colaboradores da fábrica. Na ocasião, Baldy também anunciou parceria da BYD com mais de 160 fornecedores locais para equipar as linhas de montagem.

Até o momento, a fábrica recebeu investimento de R$ 1,4 bilhão, segundo revelou o vice-presidente sênior da marca no Brasil, Alexandre Baldy. O complexo deve receber aporte total de R$ 5,5 bilhões. De acordo com o executivo, mais de 800 trabalhadores estão atuando no galpão que já está em atividade e mais três mil empregos diretos serão criados nos próximos meses em diversas áreas, como engenharia, logística, tecnologia da informação, etc.

O POVO teve acesso ao complexo industrial da montadora, localizado na região metropolitana de Salvador, a 51 km de Salvador, e conheceu parte da estrutura responsável pelas linhas de montagem já ativas. O polo ainda tem vários canteiros de obras com acesso bloqueado por faixas e tapumes, indicando que muito ainda precisa ser feito. A BYD projeta a conclusão do projeto ao longo de 2026.

O complexo da BYD está instalado no mesmo local onde funcionou a fábrica da Ford no Brasil, que encerrou as atividades em janeiro de 2021. A chinesa pagou R$ 300 milhões ao Governo da Bahia pelo terreno e instalações industriais. Após o acordo, iniciou as obras de ampliação e modernização da estrutura em março de 2024.

Com mais de 4,6 milhões de metros quadrados — o equivalente a 600 campos de futebol, a planta da BYD no Brasil é o maior complexo industrial de veículos elétricos da América do Sul e a maior fábrica da chinesa fora da Ásia.

A vice-presidente global da marca, Setella Li, destacou que o polo brasileiro vai receber grandes investimentos em pesquisa, tecnologia e inovação. "Estamos dedicados a fazer do Estado da Bahia do Vale do Silício da América do Sul". A executiva projeta que o polo brasileiro será estratégico para impulsionar o crescimento mundial da marca, que em 2024 consolidou-se como líder no segmento elétrico, com participação de 21% no mercado global.

Regime operacional



Nesta primeira fase de operação, com apenas um galpão em funcionamento, a fábrica vai operar no sistema SKD sigla inglês para Semi Knocked-Down (semidesmontado). Neste modelo, os carros chegarão da China parcialmente montados e serão finalizados no Brasil.