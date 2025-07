Nissan anuncia preços do novo Kicks para PCD, partindo de R$ 148,9 mil

Segundo a japonesa, durante o mês de julho as quatro versões do SUV terão 8% de desconto, mais a isenção para Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A Nissan revelou os preços do novo Nissan Kicks para clientes PcD (Pessoas com Deficiência). A versão de entrada, Sense, custa R$ 148.990. Já a topo de linha, a Platinum, sai por R$ 179.990.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira os preços por versões:

Sense : R$ 148.990



: R$ 148.990 Advance : R$ 158.990



: R$ 158.990 Exclusive : R$ 163.990



: R$ 163.990 Platinum: R$ 179.990



A linha completa do novo Nissan Kicks é produzida no Complexo Industrial de Resende (RJ). A principal mudança em relação ao modelo anterior é a motorização. O novo Kicks é equipado com motor 1.0 turboflex de três cilindros —o mesmo usado no Renault Kardian, substituindo o antigo 1.6 aspirado. De acordo com a japonesa, a configuração entrega 125 cv e 20 kgfm de torque com gasolina. A aceleração de 0-100 km/h é feita em 12,3 segundos, segundo a montadora.

O design também mudou, mas não chega a ser uma ruptura com o visual antigo. A dianteira traz assinatura com quatro LEDs horizontais e uma grade frontal em formato retangular, conferindo uma aparência mais refinada e moderna. Já a traseira ganhou uma faixa preta conectando as lanternas. Outro elemento que se destaca é p rack de teto, presente na versão Platinum.