Novo Nissan Kicks tem motor do Kardian, mais tecnologia e design original

Novo Nissan Kicks 2026 / Crédito: Divulgação/Nissan

O SUV Nissan Kicks estreou nova geração equipada com motor turbo e mais recursos tecnológicos. Além de uma completa renovação no visual, a linha 2026 ganhou mais versões —agora são quatro; antes eram três. A lista de recursos premium aumentou e os preços, naturalmente, também subiram.

O POVO testou o novo Nissan Kicks Platinum, a versão topo de linha do SUV, num percurso de 170 km entre Mogi das Cruzes e Itatiba, no interior de São Paulo. O primeiro contato foi marcado por impressões positivas na dirigibilidade, conforto e tecnologia, mas algumas ausências não passaram despercebidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Originalidade no design

Antes de assumir o volante, uma olhada rápida no visual não deixa negar que o Kicks tem cara nova e design original. Destaque para a dianteira com grade retangular e assinatura em LEDs horizontais. Na traseira, uma linha preta conectando as duas lanternas realça a marca da Nissan ao centro. Não houve mudança disruptiva no design, mas a nova aparência em quase nada lembra a anterior. Veja imagens das mudanças no exterior do Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks Advance 2026 Crédito: Pedro Danthas/Divulgação Nissan Nissan Kicks Exclusive 2026 Crédito: Murilo Goes/Divulgação Nissan Frente do novo Nissan Kicks Crédito: Luciano Cesário/O POVO Lateral do novo Nissan Kicks Crédito: Luciano Cesário/O POVO Traseira do novo Nissan Kicks Crédito: Luciano Cesário/O POVO Frente do novo Nissan Kicks Crédito: Luciano Cesário/O POVO Conforto interno Já na direção, o conforto no banco do motorista ajudou a tornar a condução mais amigável, assim como o bom isolamento acústico, que tornou amenizou a presença de ruídos externos no interior do carro, exceto nos trechos esburacados ou com desníveis no pavimento.



Segundo a Nissan, os assentos dianteiros e traseiros foram desenvolvidos com tecnologia Zero Gravity, que reduz a carga muscular e melhora o fluxo sanguíneo do corpo, diminuindo o cansaço em até 30%.

O painel, as portas e o console central são revestidos com couro e tecido especial. O câmbio adotou padrão e-shifter, sem alavanca e com comandos por botões. A cabine também tem teto solar panorâmico com acionamento automático, exclusivo na versão topo de linha. Visão do condutor no Novo Nissan Kicks 2026 Crédito: Divulgação/Nissan Bancos passageiro e condutor do Novo Nissan Kicks 2026 Crédito: Divulgação/Nissan

Tecnologia

As telas da central multimídia e do painel de instrumentos são interligadas. Cada uma tem 12,3” e juntas mais parecem uma "mini-TV" acoplada ao painel. A multimídia é sensível ao toque e se conecta facilmente com os sistemas Android Auto e Apple Carplay. Além da navegação convencional, também é possível controlar a temperatura do ar-condicionado e a iluminação ambiente.

No geral, o interior traz muita sofisticação, conforto e tecnologia, mas peca pela ausência de elementos facilmente encontrados na concorrência, como ajuste elétrico nos bancos da frente e saídas de ar-condicionado para os passageiros de trás.

Motor turbo

O motor —a grande novidade dessa geração do Kicks— é o mesmo turboflex 1.0 usado no Renault Kardian. No SUV da Nissan, ele gera 125 cv e torque de 20 kgfm. A velocidade limite é de 185 km/h, podendo atingir de 0 a 100 km/h em 12,3 segundos, segundo os cálculos da montadora. Não é possível aferir esta métrica num teste urbano devido aos limites de velocidade das rodovias, além da proibição de parada total.

Na pista, o carro correu com facilidade e o motor fez um leve barulho quando nas acelerações mais firmes. Nos trechos com aclives, a resposta foi mais lenta. Assistência ao motorista

Durante o trajeto, funcionou muito bem o sistema de direção autônoma, principalmente o alerta de mudança de faixa, que emite estímulos sonoros, visuais e táteis para auxiliar o motorista a dirigir com segurança.