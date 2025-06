Novo Nissan Kicks estreia motor turbo, muda o visual e parte de R$ 159,9 mil

Frente do novo Nissan Kicks / Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Com visual renovado e motor turbo, o Nissan Kicks estreia sua nova geração no Brasil. O SUV ficou maior, mais tecnológico e ganhou quatro versões, com preços que variam de R$ 159,9 mil a 199 mil. Produzido em Resende (RJ), ele chega às concessionárias no dia 3 de julho e também será exportado para Argentina e Paraguai.

Confira versões e preços

• Nissan Kicks Sense

R$: 159,9 mil

• Nissan Kicks Advance

R$: 167,9 mil

• Nissan Kicks Exclusive

R$: 177,9 mil

• Nissan Kicks Platinum

R$: 199 mil

Os preços são promocionais e podem sofrer reajuste após o início das vendas, conforme divulgado pela Nissan*

Motor turbo A principal mudança em relação ao modelo anterior é a motorização. O novo Kicks é equipado com motor 1.0 turboflex de três cilindros —o mesmo usado no Renault Kardian, substituindo o antigo 1.6 aspirado. De acordo com a japonesa, a configuração entrega 125 cv e 20 kgfm de torque com gasolina. A aceleração de 0-100 km/h é feita em 12,3 segundos, segundo a montadora.

Visual renovado O design também mudou, mas não chega a ser uma ruptura com o visual antigo. A dianteira traz assinatura com quatro LEDs horizontais e uma grade frontal em formato retangular, conferindo uma aparência mais refinada e moderna. Já a traseira ganhou uma faixa preta conectando as lanternas. Outro elemento que se destaca é p rack de teto, presente na versão Platinum. Veja imagens Lateral do novo Nissan Kicks Crédito: Luciano Cesário/O POVO Traseira do novo Nissan Kicks Crédito: Luciano Cesário/O POVO Frente do novo Nissan Kicks Crédito: Luciano Cesário/O POVO



Dimensões ampliadas

Outra novidade é o tamanho. A nova geração tem 4,37 metros de comprimento, acréscimo de 6 centímetros em comparação à linha anterior. O entre-eixos passou para 2,65 m (+ 3 cm) —o maior da categoria; a largura aumentou de 1,76 m para 1,80 m; e a altura passou de 1,61 m para 1,63 m.

Com as novas dimensões, o Nissan Kicks se aproxima do porte de um SUV médio, abrindo concorrência com o Jeep Compass, que tem 4,40 m de comprimento e 2,64 m de entre-eixos. Apesar disso, a japonesa mantém o SUV posicionado no segmento compacto premium, rivalizando diretamente com Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e Chevrolet Tracker.

Tecnologia

Um dos diferenciais do novo Kicks é o ProPILOT Assist, um sistema de assistência ao motorista da Nissan que combina controle de cruzeiro adaptativo e assistência de direção para auxiliar o condutor a trafegar na faixa correta e a se manter a uma distância segura do carro à sua frente. No total, segundo a japonesa, o carro conta com 23 tecnologias de assistência ao motorista.



Conectividade

As telas do painel de instrumentos e da central multimídia passaram de 10” para 12,3”, deixando a concorrência para trás. As duas são interligaras, proporcionando visão tecnológica mais ampla com monitor combinado de 24,6”. O sistema multimídia é sensível ao toque e permite conexão sem fio para Android Auto e Apple Car Play.

Detalhes internos

Também chama atenção na cabine a ausência da alavanca de câmbio, substituída por botões para acionamento dos comandos de direção automática: P (Park), R (Reverse), N (Neutral) e D (Drive).

O interior também traz console central elevado com acabamento em couro sintético, volante multifuncional, carregador por indução para smartphones, ar-condicionado digital e teto solar panorâmico na versão topo de linha.

Meta comercial

O novo Kicks chega com a missão de fidelizar a aceitação do SUV no mercado nacional. No ano passado, o modelo bateu recorde de vendas no Brasil, com mais de 60 mil unidades emplacadas, o equivalente a 68% do total de carros comercializados pela montadora no País ao longo de 2024 (87 mil).

Segundo a Nissan, mais de 380 mil Kicks foram vendidos no Brasil desde o lançamento do SUV, em 2016.

O presidente da Nissan na América Latina, Guy Rodriguez, disse que o SUV tem papel de âncora dos resultados positivos da marca nos mercados local e continental. "O bom desempenho do Kicks ajudou a Nissan a crescer significativamente no Brasil e na América Latina", destacou. Em 2024, a japonesa registrou saldo positivo de 21% no Brasil e 3,2% na América do Sul. Atualmente, segundo o presidente da Nissan Brasil, Gonzalo Ibarzábal, o País representa 20% do faturamento da Nissan no continente e ocupa a sétima posição global na marca em volume de operações. "Temos grande potencial para continuar crescendo aqui", frisou, acrescentando que a meta da montadora para os próximos anos é alcançar 7% de participação no mercado nacional. A fatia atual é de 4,8%. Além de lançar a nova geração do seu carro mais vendido no Brasil, a Nissan prepara outras duas novidades: a produção de um novo motor turbo e de um SUV inédito, ambos a serem desenvolvidos na planta de Resende. Os produtos fazem parte do investimento de R$ 2,8 bilhões anunciado pela montadora em 2023 para os próximos cinco anos no Brasil.