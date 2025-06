Audi abre pré-venda dos elétricos SQ6 Sportback e Q6 Sportback no Brasil

Q6 Sportback e-tron na cor Daytona gray (Cinza) / Crédito: TSP/Divulgação/Audi

A Audi anunciou o início da pré-venda dos novos Q6 Sportback e-tron e SQ6 Sportback e-tron, modelos 100% elétricos da montadora, no Brasil. Os veículos estarão disponíveis em mais de 40 concessionárias a partir do segundo semestre de 2025, sem data definida. Ambos serão vendidos em versão única: Q6 Sportback e-tron Performance Black quattro e SQ6 Sportback e-tron quattro, com preços iniciais de R$ 624.990 e R$ 684.990, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os novos modelos ampliam a família Q6 e-tron no Brasil, que estreou no segundo semestre do ano anterior, na carroceria SUV. Segundo a alemã, o visual foi alinhado à nova identidade visual da marca, combinando desempenho esportivo, ampla lista de equipamentos de série e autonomia para percorrer longas distâncias no modo elétrico. "Queremos ampliar o nosso espaço no disputado segmento premium e, para isso, estamos neste ano com uma ofensiva de lançamento que está promovendo a renovação e nosso portfólio de veículos. Nesse contexto, os novos Q6 Sportback e-tron e SQ6 Sportback e-tron chegam para apresentar um novo patamar de experiência a bordo e dinâmica de condução entre os veículos eletrificados", afirma Gerold Pillekamp, head de marketing e comunicação da Audi Brasil.

A linha elétrica da Audi conta, também, com os modelos Audi A6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron, e-tron GT e RS e-tron GT.

Visual Externamente, os novos modelos assimilam a nova linguagem visual minimalista, com linhas mais fluídas e orgânicas, vincos menos proeminentes e conjunto ótico estreitado. Há uma linha de cintura elevada e coluna D mais volumosa. Os modelos lançam mão do novo logotipo Audi rings, com estética bidimensional e cores foscas. As inscrições dos nomes dos veículos, versões e motorizações aparecem na tampa traseira do porta-malas e na coluna B.

A dianteira vertical com o Singleframe completamente fechado e invertido segue a linguagem de design dos modelos 100% elétricos da Audi. As luzes diurnas com assinaturas personalizáveis, com oito possibilidades. De perfil, o caimento mais acentuado do teto traz uma silhueta mais atlética e esportiva, segundo a montadora. Veja imagens de ambos os modelos (Q6 Sportback e-tron e SQ6 Sportback e-tron) Novo Audi SQ6 Sportback e-tron na cor Ascari Blue Metallic (azul metálico) Crédito: Divulgação/Audi Traseira do modelo Q6 Sportback e-tron na cor Daytona gray (Cinza) Crédito: TSP/Divulgação/Audi

Interior Projetado de dentro para fora, os modelos apresentam um novo conceito de cabine. As saídas de ar-condicionado horizontais e estreitas contribuem harmoniosamente para o visual. Um conjunto de controles está integrado na maçaneta da porta do lado do motorista, assegurando configurações de espelhos, funções de assento e porta e configurações de luz e visibilidade. Graças à nova Plataforma Elétrica Premium (PPE, na sigla em inglês), projetada para veículos elétricos e desenvolvida pela Audi, os modelos também oferecem um espaço interno considerado "generoso", segundo a alemã, para o uso diário, com diversos nichos e porta-objetos. A plataforma tem arquitetura de 800 Volts, o que proporciona ao modelo autonomia e melhor performance de recarga, com picos de 270kW DC (carregador de carga rápida, que fornece energia em corrente contínua). O tamanho da bateria e a distância entre-eixos dos veículos também são escaláveis. Isso permite incluir modelos SUV e CUV, bem como modelos Sportback ou Avant, que também fazem parte do segmento principal da gama. O console central possui dois porta-copos, uma bandeja e duas entradas para carregamento de smartphones. Como é característico dos veículos elétricos sem túnel central, há espaço extra para as pernas e joelhos, priorizando a mobilidade dos ocupantes. O porta-malas do Audi Q6 Sportback e-tron oferece um total de 575 litros, considerando os 511 litros atrás e 64 litros na frente - quando os assentos traseiros estão rebatidos, o espaço sobe para até 1.373 litros. Já no Audi SQ6 Sportback e-tron o porta-malas oferece até 499 litros atrás e 64 litros na frente alcançando um espaço de até 1.361 litros com os assentos traseiros rebatidos. Os bancos traseiros rebatem-se individualmente (40:20:40).



Sobre o "palco digital"

O interior é dominado pelo "palco digital" com o display panorâmico Audi MMI e o display do passageiro dianteiro. Os displays integrados transmitem à cabine uma sensação de espaço frescor. O display panorâmico Audi MMI de 14,5 polegadas apresenta um design curvo e contempla a tecnologia OLED, e compõem a cabine ao lado do Audi virtual cockpit de 11,9 polegadas. A tela com forma curva lembra o Single frame identidade da Audi, e a iluminação ambiente faz com que a tela curva pareça flutuar à noite. Para o passageiro dianteiro, o palco digital é complementado individualmente por um display MMI de 10,9 polegadas, que está perfeitamente integrado ao design do painel. Um modo de privacidade permite que o passageiro desfrute das funcionalidades da tela sem distrair o motorista. Ao mesmo tempo, permite ao passageiro auxiliar o condutor na navegação e no controle de mídias. O head-up display com realidade visa a criar a impressão de que os itens exibidos estão flutuando a até 200 metros de distância e também interagem com o ambiente. O motorista consegue entender o funcionamento das telas também em condições de baixa visibilidade. Além disso, o novo head-up display oferece duas opções de jogos operados pelos shift-paddles do volante, os quais funcionam somente enquanto o veículo está parado – em carregamento, por exemplo – ampliando as opções de entretenimento a bordo.