Citroën inicia vendas da nova Jumpy no Brasil com preços a partir de R$ 223,9 mil

O modelo é a van mais vendida pela montadora no País

A Citroën Jumpy vem equipada com o novo motor 2.2 Turbodiesel, com potência de 150 cv e 37,7 kgfm de torque, tem autonomia para rodar 12,4 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada, sendo 4,2% e 15,1% mais econômica que a versão anterior.

A Citroën iniciou as vendas da nova Jumpy 2025 no Brasil. A van mais vendida da marca passou, em janeiro deste ano, por atualização. Ela está disponível em duas versões: Cargo e Vitré, que custam R$ 223.990 e R$ 229.990, respectivamente. A montadora oferece garantia de três anos.

De acordo com a francesa, a nova motorização permite ir de 0 a 100 km/h em 13,1 segundos (1,2 segundo mais rápido que o modelo anterior), retomadas de 60 a 100 km/h em 7,5 segundos e de 80 a 100 km/h em 10,9 segundos, um ganho de dois segundos em média em relação à versão anterior.



A van continua com capacidade de carga de quase 1,5 tonelada, comprimento e largura máximos do baú de 2,86 m e 1,39 m, e volume útil de 6,1 m³. O modelo pode ser conduzida por pessoas habilitadas com a CNH de categoria B.