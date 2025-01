Citroën anuncia novo Jumpy 2025 partindo de R$ 219,9 mil

O Jumpy virá equipado com o novo motor 2.2 Turbodiesel que estreia na gama com potência de 150 cv e 37,7 kgfm de torque. Segundo a montadora, isso representa 30 cavalos de potência a mais e aumento de 23,2% no torque.

A Citroën anunciou o Jumpy 2025 , novo Veículo Urbano Leve (VUL) da montadora. As duas versões disponíveis são Cargo (R$ 219.990) e Vitré (R$ 225.990), ambas com garantia de três anos. O modelo estará em breve nas concessionárias, sem data ainda divulgada.



A marca manteve a arquitetura monobloco do veículo, com suspensão independente nas quatro rodas. Além disso, ele continua com capacidade de carga de até 1,5 tonelada, ccomprimento de 5,3 m, 6,1 metros quadrados (m³) de volume e 1,97 metro de altura, com abertura de 180 graus, da porta lateral deslizante.



O VUL pode ser convertido em veículos de passeio 7+1 lugares, minibus 10+1 lugares, ambulância, refrigerado, serviços logísticos, oficina móvel, transporte de pessoas com necessidades especiais e até motorhome, com a possibilidade de transformações e personalizações com recomendação de fábrica de acordo com cada necessidade e atividade. Condutores de categoria B podem dirigir o Jumpy 2025.



Anteriormente, ele passou por reestilização, incluindo nova identidade visual, e por progressos no consumo, chegando a 12,4 km/l no ciclo urbano e 13,7 km/l na estrada pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), 4,2% e 15,1% mais econômico, respectivamente.