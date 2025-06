Com impulso dos elétricos, Volvo registra crescimento de 22% em 2025 no Brasil

A montadora sueca se manteve na vice-liderança no segmento premium no Brasil

A Volvo encerrou o mês de maio com 790 unidades vendidas no Brasil, chegando a 3.678 veículos emplacados no acumulado de 2025, um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2024. Com o resultado, a montadora mantém a segunda posição no segmento premium.



Os modelos 100% elétricos seguem impulsionando os resultados da Volvo e representaram mais de 65% das vendas. O EX30 continua em destaque, com 429 unidades vendidas em maio. Ele teve um crescimento de 17,5% em comparação a abril e foi responsável por 54,3% dos emplacamentos do mês.