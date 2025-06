Volvo EX90 e XC90: dupla para honrar o legado

Novos modelos EX90 e XC90, da Volvo / Crédito: Divulgação/Volvo

Eles chegaram ao mesmo tempo ao mercado. Uma dupla cuja missão é honrar a marca sueca de capital chinês cujo recall (no bom sentido da palavra) é segurança. Não por um acaso a montadora define o novo EX90 como o Volvo mais seguro já criado. Ademais, é também um dos mais bonitos. Aguardado há alguns meses, ele é 100% elétrico e, noutros termos, é algo como a versão elétrica do XC90. Já ele, o XC90, vive sua primeira grande atualização desde o desembarque em terras brasileiras há uma década. Em 2019 teve uma mexida discreta. Todavia, longe passa a ideia de parecer mesmo outro carro. O EX90 custa R$ 849.950 em uma única versão - Twin Motor Performance Ultra. O POVO cobriu o lançamento em São Paulo. Comecemos por ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O EX90 tem bateria com capacidade de 111 kWh e alcance 100% elétrico de até 459 km (conforme dados oficiais do Inmetro). Oferece capacidade de recarregar de 10% a 80% da bateria em 30 minutos com carregadores de 250 kW de potência. Seus dois motores elétricos entregam 524 cv de potência e são capazes de acelerar de zero a 100 km/h em 4,9 segundos. Traseira do EX90 Crédito: Divulgação/Volvo Para honrar o posicionamento, ele traz sistema de segurança ativa e passiva como destaque. O conjunto tem oito câmeras, cinco radares e 16 sensores ultrassônicos. Por ter sistema Google integrado, recebe atualizações em tempo real. Sim, inclui-se pacote ADAS completo. O acabamento impecável da Volvo se confirma. Não há pecados. A parte têxtil que compõe o interior foi confeccionada com materiais selecionados de fontes sustentáveis, diz a Volvo. Inclui polímeros oriundos de florestas na Suécia e na Finlândia.

A tela multimídia de última geração tem 14,5 polegadas e divide a visão com o cluster digital de 9 polegadas. O head-up display (o sistema que projeta informações no para-brisa, como velocidade, temperatura e informações de navegação, sem precisar tirar os olhos da estrada) tem 13,2 polegadas. O som é assinado pela Bowers & Wilkins, com 25 alto-falantes. O EX90 é apresentado como o primeiro carro da Volvo impulsionado por tecnologia de computação central (Core Computer) que, em parceria com a gigante tecnológica NVIDIA, conta com um novo sistema que, segundo a montadora, possibilita alcançar um patamar de segurança inédito para os carros. O processador promete que o carro seja constantemente aprimorado, com maior agilidade e eficiência, sem que o proprietário precise ir até uma concessionária. O sueco é norte-americano. Ele vem da fábrica de Charleston, na Carolina do Sul (EUA). A revista Time encheu o clipping da Volvo de orgulho. Incluiu o sistema de

compreensão do motorista do novo Volvo EX90 em sua lista de melhores invenções de 2024. Nele estão 200 inovações extraordinárias que estão mudando a vida da humanidade.

O recurso de segurança pioneiro usa tecnologia de detecção em tempo real para entender se o motorista está cansado ou distraído e, assim, intervir e dar o suporte necessário. Eventualmente, o EX90 alerta o motorista com um solavanco proposital, seguido por notificações mais consistentes, caso o alerta inicial não tenha o efeito desejado. Caso aconteça de o motorista adormecer, por exemplo, o EX90 pode parar o carro com segurança e sinalizar os demais motoristas com luzes de emergência. Os sensores internos para o sistema de compreensão do motorista, integrado ao conjunto de sensores externos do LiDAR, aumenta ainda mais os altos níveis de segurança. A Volvo o aponta como a abertura de uma nova era para os seus carros.

A configuração é de sete assentos. O compartimento dianteiro para bagagens contém 34 litros de capacidade, somado ao porta-malas de 655 litros. Mas pode chegar a mais de mil litros de capacidade com os bancos da segunda fileira rebaixados.Mesmo com seu porte, oferece eficiência aerodinâmica (Cx 0,29) que a Volvo compara a modelos compactos. Fez estudo de arrasto de ar.



O jornalista viajou para São Paulo a convite da Volvo Cars Brasil* Novo XC90: assim se passaram 10 anos O XC90 é apresentado sem cerimônia como um ícone da Volvo Cars. E agora traz atualizações de tecnologia e design sem flertar com mudanças que o façam mudar tanto assim. Mira no luxo, conforto e segurança nos seus sete assentos. Ele agora é um SUV PHEV. Noutros termos, híbrido plug-in (recarregável na tomada). A Volvo afirma que ele consegue rodar até 47 quilômetros no modo 100% elétrico, de acordo com padrões do PBEV. O POVO guiou o modelo por cerca de 85km entre a Capital São Paulo e o município de Vinhedo. Não foi, por assim dizer, uma longa viagem. Mas foi o bastante para aferir o conforto e a sensação de segurança em trechos bem sinuosos, em estradas secundárias e curvas bem fechadas em zonas não-urbanas pelo caminho.