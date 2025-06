BYD Song Plus 2026: cara nova e motor conhecido

Nova versão do SUV híbrido atualiza visual, mas mantém mesma motorização do modelo anterior

A linha 2026 do BYD Song Plus traz a mesma motorização da versão anterior, mas com visual completamente renovado. A mudança por fora, no entanto, não chega a ser uma novidade, já que o design do novo modelo é exatamente o mesmo da versão premium do SUV lançada em novembro de 2024.

O POVO testou o Song Plus em percurso urbano de 3 km em São Paulo. Apesar do trajeto curto de apenas 15 minutos — em meio ao trânsito movimentado da capital paulista —, o carro deixou impressões positivas em termos de potência e suspensão, mesmo diante da impossibilidade de fazer uma avaliação mais precisa por causa do percurso reduzido.