Novo BYD Song Plus é lançado por R$ 249,9 mil com visual renovado e mesma motorização

Novo BYD Song Plus / Crédito: Luciano Cesário/O POVO

A BYD lançou a nova versão do SUV híbrido Song Plus por R$ 249,9 mil. O carro ficará R$ 5,1 mil mais caro do que o modelo atual, vendido a R$ 244,8 mil. A mudança principal na linha 2026 é no visual, que será praticamente o mesmo do Song Plus Premium, a versão topo de linha do SUV lançada em novembro de 2024. A motorização não teve alterações. O híbrido mantém o conjunto plug-in com motor 1.5 aspirado a gasolina de 98 cv de potência e 12,4 kgfm de torque, junto a um motor elétrico de 197 cv e 30,6 kgfm. A potência combinada, segundo a BYD, chega a 235 cv. A chinesa diz que a configuração permite ao carro atingir 100 km/h em 7,9 segundos.

Com bateria de 18,3 kWh, a mesma da linha 2025, o novo Song Plus tem autonomia elétrica de 100 km com 100% de carga. Já a autonomia combinada da bateria com o tanque cheio de gasolina é de aproximadamente 1.200 km, um ganho de 100 km em relação ao modelo anterior. O design emprestado do irmão mais caro da versão anterior substituiu a grade dianteira larga por passagens de ar menores e horizontais. Os faróis, inspirados no sedã BYD Seal, ganharam uma pequena barra na parte interior e trazem iluminação diurna em led. Na traseira, as lanternas e o para-choque também mudaram. A placa de identificação agora está posicionada na tampa do porta-malas e não mais no para-choque. Diferente do visual exterior, a cabine não sofreu mudanças significativas. O destaque continua sendo a tela giratória de 15,6 polegadas compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. O padrão de multimídia é característica marcante dos veículos BYD. A novidade é o sistema de projeção de informações head-up display, no para-brisa, até então exclusivo do modelo topo de linha. O novo BYD Song Plus tem seis anos de garantia, sem limite de quilometragem. A bateria Blade conta com oito anos de cobertura, também sem distância máxima percorrida.



Veja imagens do novo BYD Song Plus Bancos traseiros do novo BYD Song Plus Crédito: Divulgação/BYD Rodas do novo BYD Song Plus Crédito: Divulgação/BYD Novo BYD Song Plus Crédito: Luciano Cesário/O POVO Visão do condutor no novo BYD Song Plus Crédito: Divulgação/BYD Motor do novo BYD Song Plus Crédito: Divulgação/BYD Porta-malas do novo BYD Song Plus Crédito: Divulgação/BYD Carregador do novo novo BYD Song Plus Crédito: Divulgação/BYD Plus premium mais potente

Junto com o lançamento do BYD Song Plus, a chinesa apresentou a nova motorização do Song Plus Premium, que agora é equipado com bateria de 26,6 kWh —antes era 18,3 kWh. A configuração oferece até 135 km de autonomia elétrica (NEDC) e 87 km pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro. O SUV conta com motor a combustão de 130 cv e um motor elétrico de 204 cv. Segundo a BYD, a potência combinada é de aproximadamente 324 cv.