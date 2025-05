Chinesa GAC estreia no Brasil com quatro elétricos e um híbrido; preços partem de R$ 169 mil

Operação inicia com quase 60 concessionárias e mais de 50 pontos de venda em shoppings pelo Brasil

O cardápio inicial da montadora inclui quatro utilitários esportivos (SUVs) e um sedã médio. De acordo com executivos da chinesa, a gama de carros definida para o Brasil leva em conta a crescente preferência dos consumidores pelos utilitários eletrificados.

A montadora chinesa GAC acaba de estrear no mercado brasileiro com cinco lançamentos focados na transição energética. Os primeiros modelos apresentados pela marca são quatro elétricos e um híbrido, com valores que variam entre R$ 169 mil e R$ 349 mil.

Hyptec HT : SUV elétrico com opção de portas traseiras estilo asa-de-gaivota, disponível em versões de 245 cv, torque de 309 Nm, e com autonomia de 362 km segundo o Inmetro, a partir de R$ 299.990,00.

Aion V : SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 75,3 kWh e autonomia de 389 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 214.990,00.

Aion Y : SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 63,2 kWh e autonomia de 318 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 174.990,00.

GS4 : SUV médio híbrido HEV com motor elétrico (182 cv) e motor a combustão (140 cv, ciclo Atkinson), entregando 235 cv de potência combinada e consumo na cidade de 14,1 km/l e na estrada de 11,8 km/l (conforme ciclo do Inmetro), a partir de R$ 189.990,00.

Aion ES : Sedã elétrico com 4,81 metros de comprimento, motor de 136 cv e autonomia de 314 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 169.990,00.

O chairman da GAC, Fred Feng Xingya, destaca que a chegada da marca ao Brasil foi incentivada pelo Programa Mover, do Governo Federal, que reduz imposto para as empresas que poluem menos e aumenta exigências de sustentabilidade na indústria automotiva.

Em fevereiro deste ano, a empresa inaugurou um centro de distribuição de peças em Cajamar (SP). A montadora planeja abrir uma fábrica no Brasil em 2026, com local ainda não foi revelado.

A empresa inicia operação no País com 59 concessionárias, incluindo duas em Fortaleza, com funcionamento a partir deste sábado, 24, além de 50 pontos de venda espalhados pelos maiores shopping centers brasileiros. Até dezembro deste ano, a meta é ampliar o número de concessionárias para 120.

"O início das operações no Brasil não é apenas uma oportunidade para a GAC, mas para o desenvolvimento do setor automotivo brasileiro", disse o chairman. Fred disse ainda que esteve reunido recentemente com o presidente Lula (PT) e atribuiu ao mandatário o "enraizamento" da empresa no Brasil.



Concorrência



A chegada da GAC aumenta a concorrência no promissor mercado brasileiro de eletrificados. Somente este ano, entre janeiro e abril, mais de 59 mil carros elétricos ou híbridos foram emplacados no País, uma participação de 8,3% sobre as vendas totais.

A também chinesa BYD lidera o segmento e divide protagonismo com outras marcas compatriotas, como a Chery e a GWM.

A GAC é a terceira montadora da China a iniciar operação no Brasil em 2025, antecedida por Omoda & Jaecoo e Leapmotor. Além do país de origem, elas têm em comum a aposta na transição energética para vender mais carros no Brasil.

O sucesso comercial, no entanto, não é instantâneo e depende de múltiplos fatores, principalmente a confiança do consumidor na marca. "O nosso objetivo é construir uma marca de automóveis com reputação sólida e totalmente validada pelo mercado", assinala o diretor comercial da GAC, Danilo Rodil.

Versões e preços



Hyptec HT – SUV elétrico premium



Hyptec HT elite: R$ 299.990

Hyptec HT ultra: R$ 349.990



GS4 – SUV híbrido HEV



GS4 premium: R$ 189.990

GS4 elite: R$ 199.990



Aion V – SUV elétrico médio



Aion V elite: R$ 214.990



Aion Y – SUV elétrico médio



Aion Y premium: R$ 174.990

Aion Y elite: R$ 184.990

Aion ES – Sedã elétrico médio

Aion ES plus: R$ 169.990



*O jornalista viajou para São Paulo a convite da GAC Brasil*