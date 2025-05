Volvo cresce quase 40% nas vendas em 2025 no Brasil

Isolando apenas abril, o número foi 80,8% superior ao ano anterior. Com 792 vendas, o resultado manteve a montadora sueca na segunda posição do segmento premium, com 20,2% de market share.

A Volvo manteve uma performance positiva no número de carros emplacados nos quatro primeiros meses de 2025 no Brasil, superando o mesmo período de 2024 em 38,3%.

De janeiro a abril, a Volvo emplacou 2.853 carros no Brasil. Deste volume, 53,5% foram modelos totalmente elétricos, com destaque para o EX30, com 365 unidades do SUV vendidas em abril, liderando a categoria (B-SUV), com 86,9% de participação de mercado. Até o momento, já foram emplacados 1.274 EX30 em 2025.



Entre os modelos híbridos, o XC60 teve 205 emplacamentos, continuando na liderança do categoria (D-SUV), com 21,8% de market share, enquanto do veículo XC90 foram 162 modelos emplacados do luxuoso SUV de sete lugares, levando-o à primeira colocação em sua categoria (E-SUV), totalizando 20,8% de participação de mercado.