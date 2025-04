Volvo encerra primeiro trimestre com crescimento de 26% nas vendas

Volvo EX30 é o modelo mais comercializado da montadora sueca no Brasil / Crédito: Divulgação/Volvo

A Volvo encerrou o primeiro trimestre de 2025 na vice-liderança do segmento premium no mercado nacional, com market share de 19,4%. Em março, foram 702 carros emplacados, que somados com 656, em janeiro, e 733, em fevereiro, totalizam 2.061 emplacamentos este ano. Desde o início do ano, a montadora sueca registra crescimento de 26,7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. Outro destaque no trimestre deste ano foi o número de emplacamentos de veículos elétricos: 57,1% dos modelos Volvo emplacados foram EX30, líder da categoria B-SUV com 91,1% participação de mercado (anteriormente chamado de EX40 e depois EC40).

O SUV compacto, lançado no mercado brasileiro há menos de um ano, é o terceiro carro elétrico mais vendido no País, com 255 emplacamentos. Segundo a Volvo, a estratégia foi criar este modelo totalmente elétrico abaixo de R$ 300 mil. No grupo dos híbridos, o destaque segue sendo o Volvo XC60, invicto na liderança da categoria D-SUV, em 2025. No mês de março, foram 161 unidades emplacadas, que representa um market share de 18,6%.

Ambos os modelos da Volvo, EX30 e XC60, se posicionaram entre os cinco carros premium mais vendidos no mês de março, com o EX30 em segundo lugar e o XC60 na sequência.

Volvo EX30 teve 368 unidades emplacadas em março de 2025

O Volvo EX30 foi apresentado em setembro de 2023, no Rio de Janeiro. A partir de maio do ano passado, o SUV compacto da marca sueca passou a rodar pelas ruas.

Em março de 2025, foram 368 unidades emplacadas, representando market share de 91,1%. O modelo também obteve performances positivas em janeiro e fevereiro, com 255 e 286 emplacamentos, respectivamente, mantendo a participação de mercado acima de 82%. Os resultados levaram o EX30 ao terceiro lugar entre os carros elétricos mais vendidos do País neste primeiro trimestre do ano. Nos três primeiros meses de 2025, o veículo foi responsável por 43,4% do volume de vendas da montadora. Dos 2.091 veículos da marca sueca emplacados no país, 909 foram do SUV compacto. Na divisão entre as versões, a Ultra, topo de linha, segue sendo a mais vendida 493 unidades emplacadas, representando 54,3%; seguida pela Plus, com 251 modelos emplacados (27,6%) e a Core, versão de entrada, com 165 (18,1%).