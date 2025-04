Chinesa Omoda e Jaecoo estreia no Brasil com dois SUVs partindo de R$ 209 mil

A montadora chinesa Omoda e Jaecoo, marca do grupo Chery, estreou oficialmente no Brasil nesta terça-feira, 15, ao lançar dois SUVs. O elétrico Omoda E5 chega em versão única por R$ 209,9 mil. Já o híbrido Jaecoo 7 tem as versões Luxury (R$ 229,9 mil) e Prestige (R$ 249,9 mil).

Omoda E5

Equipado com uma bateria de 61,1 kWh, o Omoda E5 tem autonomia de 345 km com 100% de carga, segundo a montadora. Já o tempo de carregamento é de 30 minutos para atingir 80% de capacidade da bateria numa estação de carregamento de 80 kW.

O carro é alimentado por um motor elétrico de 150 kW, o equivalente a 204 cavalos de potência. De acordo com a chinesa, o SUV vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e atinge velocidade máxima de 172 km/h.

Na cabine, o SUV tem duas telas digitais de 12,3’, uma no painel de instrumentos e a outra na central de multimídia, que oferece conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Há também carregador de celular por indução e sistema de som com 6 alto-falantes.

O visual apela para o moderno, com uma grade dianteira fechada, faróis de LED de aparência futurista que se integram com as luzes diurnas e uma linha de teto inclinada que se assemelha a um cupê. A frente tem para-choque com um estilo esportivo e agressivo. As maçanetas das portas são embutidas.