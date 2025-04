Nissan aposta em robôs para a produção do novo Kicks em Resende (RJ)

Carcaça do novo Nissan Kicks produzido na fábrica de Resende (RJ) / Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Com mais de três mil trabalhadores e quase 100 robôs, a Nissan iniciou a produção da nova geração do SUV Nissan Kicks, o carro mais vendido pela japonesa no Brasil. Após quase dois anos de preparação, a fábrica de Resende (RJ) entregou as primeiras unidades do novo modelo nesta semana.

Atualmente com produção pré-série, a planta fabrica cerca de 24 carros por hora. Após o início da produção em série —com a expectativa de aumento na demanda— a previsão é montar até 32 carros no mesmo intervalo.

Antes do novo Kicks, a Nissan já fabricava no Brasil o SUV Kicks Play, que continua no portfólio da marca no País. Além de atender ao mercado nacional, os dois modelos também são exportados para Argentina e Paraguai.

O diretor de operações do Complexo Industrial da Nissan em Resende, Marco Biancolini, diz que a perspectiva de aumento no volume de produção está relacionada ao incremento de robôs na fábrica. “Ampliamos a automação de 55% para 84% na área de estamparia”, ressalta.

Apesar do investimento em tecnologia, o diretor destaca que o trabalho humano continua sendo imprescindível na linha de produção. “Não estamos substituindo trabalhadores por robôs. Pelo contrário, fizemos foi contratar quase 300 novos colaboradores. A gente acredita que a automação veio para facilitar e atuar em conjunto com o humano”, assinalou Biancoline em entrevista ao O POVO. A planta em Resende (RJ) fabrica cerca de 24 carros por hora. Após o início da produção em série —com a expectativa de aumento na demanda— a previsão é montar até 32 carros no mesmo intervalo Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Além da fabricação de dois modelos de Kicks, a fábrica fluminense também desenvolve um terceiro SUV inédito que será lançado ainda este ano, segundo a Nissan. Outro produto aguardado é o motor turbo 1.0, que também integra a lista de novidades da marca para o Brasil em 2025.

A japonesa diz ter investido cerca de R$ 2,8 bilhões na planta de Resende desde 2023. O aporte, segundo o presidente da Nissan na América Latina, Gui Rodríguez, reflete o peso do mercado brasileiro na América do Sul. "20% das nossas vendas no continente vêm daqui".

Em 2024, conforme Rodríguez, a montadora obteve crescimento de 21% em faturamento na comparação com 2023. Se comparado a 2022 , o aumento é de 35%. “Estamos cada vez mais otimistas com o nosso potencial no Brasil”, expressou o presidente.