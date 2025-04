Nissan apresenta o novo Kicks, produzido no Brasil

Novo Nissan Kicks produzido na fábrica de Resende (RJ) / Crédito: Divulgação/Nissan

A Nissan apresentou oficialmente o novo Kicks, produzido na planta de Resende (RJ). O SUV foi revelado nesta terça-feira, 15, na linha de montagem da fábrica. A motorização e o preço ainda não foram divulgados. O lançamento no mercado está previsto ainda para este ano. O POVO teve acesso ao interior da planta e acompanhou de perto a produção da nova geração do SUV. O carro chega com aparência mais refinada e robusta em relação ao modelo atual. A assinatura com quatro LEDs horizontais é o destaque na dianteira, que traz uma grade frontal em formato retangular realçada por linhas retas.

Veja imagens do modelo sendo produzido na fábrica de Resende (RJ) Além de produzir o novo o Kicks, a fábrica de Resende também irá desenvolver um SUV inédito que será exportado para mais de 20 países, incluindo Argentina e México. Crédito: Divulgação/Nissan Processo de produção do novo Nissan Kicks fabricado no Brasil Crédito: Divulgação/Nissan Carcaça do novo Nissan Kicks fabricado no Brasil Crédito: Divulgação/Nissan Em 2023, executivos da marca anunciaram planos para produzir um motor turbo 1.0 na fábrica fluminense até 2025, mas ainda não há a confirmação se essa será a configuração implementada no novo Kicks. De acordo com o diretor de Operações do Complexo Industrial da Nissan em Resende, Marco Biancolini, a produção em série deve começar nas próximas semanas. "Estamos prontos para começar, somente aguardando autorização do comercial". O diretor afirma que a fábrica brasileira tem capacidade de produzir até 32 carros por hora.

Para entregar o novo produto, a montadora contratou 300 trabalhadores e ampliou para 98 o número de robôs na área de estamparia. De acordo com Biancolini, o nível de automação no setor de montagem cresceu de 55% para 84% no último ano. O presidente da Nissan na América Latina, Gui Rodríguez, afirmou que a nova geração do SUV será exportada para Argentina e Paraguai, mesmos mercados atendidos pelo Kicks Play brasileiro. Segundo o executivo, o Brasil representa cerca de 20% das vendas da Nissan na América Latina.