Ford revela as primeiras imagens do novo Mustang GT Manual

O esportivo visto de cima tem como destaque as faixas esportivas que percorrem toda a carroceria, criando um visual único. Cada exemplar da edição limitada de 200 unidades virá com uma placa numerada aplicada na base do câmbio

A Ford revelou as primeiras imagens do Mustang GT com transmissão manual, depois de divulgar um teaser da manopla do câmbio com a placa numerada que personaliza cada exemplar da edição limitada de 200 unidades.

Pela imagem aérea do veículo, é possível visualizar as faixas esportivas em toda a carroceria, que evidenciam as proporções com capô longo e traseira curta do modelo. Esta é a sétima geração do Mustang, que comemorou 60 anos de existência em 2024.