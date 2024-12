Ford anuncia Mustang manual para 2025 em novo teaser

De acordo com levantamento da marca, a Ford fechará 2024 com um crescimento de 70% nas vendas, acima dos 8% projetados pela indústria.

A Ford lançou um vídeo anunciando a chegada do Mustang manual para 2025 . O carro será um dos dez lançamentos da Ford para o próximo ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Mustang GT Performance de sétima geração, lançado no início do ano, contribuiu para esse resultado com um crescimento de 95% nas vendas e hoje lidera o segmento de carros esportivos.