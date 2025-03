Fiat Pulse supera a marca de 150 mil unidades vendidas no Brasil

SUV Fiat Pulse supera 150 mil vendas em março de 2025 / Crédito: Divulgação/Fiat

O SUV Pulse, da Fiat, superou 150 mil unidades vendidas no Brasil. O modelo é produzido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), e chegou ao mercado em outubro de 2021. Além do Brasil, ele é comercializado em outros 10 países da América Latina. Em 2022, o modelo se tornou esportivo e mais potente com a parceria da Abarth. No ano seguinte, o modelo ganhou um novo Sound Design. Logo em seguida, a linha 2024 recebeu a nova série especial S-Design.